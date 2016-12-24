Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, kayak yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, kayak yaptı

Haserek Kayak Tesisi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bütün Türkiye'den ve çevre illerimizden insanları buraya davet ediyorum. İnsanlarımız gelsinler ve bu güzelliklerden istifade etsinler' dedi.

Haserek Kayak Tesisi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün Türkiye'den ve çevre illerimizden insanları buraya davet ediyorum. İnsanlarımız gelsinler ve bu güzelliklerden istifade etsinler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, beraberinde Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan ile beraber, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme köyü mevkisi Hesarek Dağı kuzey yamacında yaptırılan Hesarek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kayak takımını giyerek görevlilerin yardımıyla bir süre kayan Yılmaz, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Yılmaz, "Bingöl'de Hesarek tesisindeyiz. Burası yeni yapılan bir yapılan bir tesisimiz. İşte binasıyla, pistleriyle, teleferiğiyle, telesiyejiyle bütün unsurlarıyla çok güzel bir yatırım. Bu tür tesisler şehrimize yaşam kalitesi açısından çok önemli değerler katıyor. Bingöl merkezden insanlarımız hafta sonları rahatlıkla buraya gelip, kayma imkanına sahipler. Kayak yapmasalar bile bir takım sosyal faaliyetler yapma imkanları var. Burada yatılı bir şekilde 70'den fazla insanının gecelemesi de mümkün. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda özel sektörümüzün yeni tesisler inşa etmesiyle, konaklama tesisleri inşa etmesiyle burası çok daha farklı bir hale gelecek. Bunlar aslında bir taraftan da bölgemizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. İnanın huzurun, güvenin pekiştiği bir ortamda Bingöl, sadece termal kaynaklarıyla değil, sadece yayla turizmiyle değil, kış turizmiyle de çok ciddi imkanlara sahip bir ilimizdir. Burası sadece Bingöllülerin değil, onu da vurgulamak isterim. Bu vesileyle de bütün Türkiye'den ve çevre illerimizden insanları buraya davet ediyorum. Bingöllüler olarak, Bingöllüler adına davet ediyorum. İnsanlarımız gelsinler ve bu güzelliklerden istifade etsinler" diye konuştu.

Bingöl'ün en huzurlu iller arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bingöl'ün tabiat anlamında çok güzellikleri var, termaliyle, yaylasıyla, kayak tesisiyle her şeyi bir arada bulabilecekleri bir ilimiz ve Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisi. Geçen yıl TÜİK tarafından bu ölçümler yapılmıştı ve Bingöl en huzurlu 20 il arasında çıkmıştı. Diğer yatırımlarımız ve bu tesislerimiz için bu çok önemli. İleride çok daha huzurlu günlerde, kardeşliğimizin pekiştiği, demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı, sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz de çok daha verimli bir şekilde hizmet verecektir inşallah. Ben tekrar tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Bingöl'e ve ülkemize hayırlı olsun diyorum".
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sivas'ta golsüz beraberlik
Batman'da binleri 'teröre lanet' yağdırdı
'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
2. Amatör'de fikstür heyecanı
MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
TFF 1. Lig
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Çevik kuvveti taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 11 polis yaralı!
Çevik kuvveti taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 11 polis yaralı!
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Tesettür elbise fırsatlarını kaçırmayın
Tesettür elbise fırsatlarını kaçırmayın
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sivas'ta golsüz beraberlik
Sivas'ta golsüz beraberlik
Batman'da binleri 'teröre lanet' yağdırdı
Batman'da binleri 'teröre lanet' yağdırdı
'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
2. Amatör'de fikstür heyecanı
2. Amatör'de fikstür heyecanı
MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
Hamsi Festivali'nde tartışılan heykeli konuştu
Hamsi Festivali'nde tartışılan heykeli konuştu
'El Bab'tan elimiz boş dönersek...'
'El Bab'tan elimiz boş dönersek...'
Ahmet Çubukçu: 'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
Ahmet Çubukçu: 'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
Ereğli'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Ereğli'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk
Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk
Bahçeli: 'El Bab'tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız'
Bahçeli: 'El Bab'tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English