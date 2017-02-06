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AK Parti gençliğine özel mektup
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AK Parti gençliğine özel mektup

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandumda oy kullanacak AK Parti Gençlik Kolları üyeleri için özel mektup kaleme aldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, referandumda oy kullanacak AK Parti Gençlik Kolları üyeleri için özel mektup kaleme aldı.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, oy kullanacak AK Parti Gençlik Kolları üyeleri için özel mektup kaleme aldı. Mektup, Türkiye genelinde AK Parti Gençlik Kollarının sandık yönetim kurulu üyeleri tarafından oy kullanacak AK Parti'li gençlere elden teslim ediliyor. Yıldırım tarafından isme özel olarak gönderilen mektup, anayasa değişikliğine ilişkin Nisan ayında yapılması planlanan halk oylaması öncesi gençlere çağrı niteliği taşıyor. Yıldırım, gençlere gönderdiği mektupta Türkiye'nin son derece önemli bir dönüm noktasında olduğunu, bugünlerde yeni Türkiye'nin enerjisi ve dinamizmi olarak gençlere ve bu davanın tüm gençlerine yürekten inandığını belirtti. Yıldırım mektubunda, "Unutma ki bu davanın, gençlik teşkilatlarında sizlerin üstlendiği görevleri yaparak yetişmiş bir lideri var. Gençlik ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar düsturuyla bu davanın liderine layık bir teşkilat olabilmek için sana büyük bir görev düşüyor" ifadelerine yer verdi. Başbakan Yıldırım, mektubunu şöyle sürdürdü:
"Kurucu Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği, 'Gençler bu ülkenin geleceğini, ellerinizde taşıdığınızı aklınızdan hiç çıkarmayınız. Durmak yok, koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız' sözü kulağında çınlamalı. Bizler, 1 milyon 500 binden fazla üyeye, 50 bin mahallede görevli 250 binden fazla aktif teşkilat mensubuna sahip Gençlik Kollarımıza her zaman inandık ve güvendik. Bu davanın teşkilatlanma modelinin temelinde mahalle teşkilatlarımız olduğunu biliyoruz. Gün, mahallemizdeki tüm genç kardeşlerimize ulaşıp, onlara bu kutlu davayı anlatma ve onları partimize kazandırma günüdür. Özellikle gençlerimizin, manevi değerlerin istismarı suretiyle kendi ülkesine ve kendi milletine savaş açan ihanet şebekelerinden ve terör örgütlerinden uzak durması, bu tuzaklara düşmemesi için AK Parti gençliğinin daha aktif bir şekilde sandıktaki, sokaktaki, mahalledeki gence ulaşması bizim için son derece önemlidir."
AK Parti gençliğinin 15 Temmuz'da yaptığı gibi Türkiye'nin bağımsızlığına, bayrağına, itibarına, vatanın bütünlüğüne, milletin dirliğine yönelik her türlü girişimi iman ve vatan sevgisi dolu yüreğiyle etkisiz hale getireceğine inandığını vurgulayan Yıldırım mektubunu, "Genç kardeşim, bilmeni isterim ki sen yoksan bir eksiğiz. Allah'a emanet ol" ifadeleriyle sonlandırdı.
(Enise Vural / İHA)
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