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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Tayyar'dan şok iddia:
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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Tayyar'dan şok iddia:

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep'te polisin büyük dikkati sayesinde büyük facianın önlendiğini belirterek, 'Bomba yüklü aracın olabileceği düşüncesiyle bölgede şüpheli araçlarla ilgili operasyon var' dedi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep'te polisin büyük dikkati sayesinde büyük facianın önlendiğini belirterek, "Bomba yüklü aracın olabileceği düşüncesiyle bölgede şüpheli araçlarla ilgili operasyon var" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı ardından konuşan Şamil Tayyar, "Türkiye uzunca süredir terör kuşatmasında, yakın zamanda Rus büyükelçisine kast ettiler, yılbaşı gecesi İstanbul'da, daha sonra İzmir'de adliyeyi basmaya çalıştılar. Gaziantep'te emniyet binasına baskın planlanmış. Şükürler olsun ki, görevli polislerin büyük dikkati sayesinde bir büyük facia önlenmiş gibi gözüküyor.Bir polisimizin hafif yaralandığı bilgisi ulaştı. Eylemi gerçekleştirmeye çalışan hainin teröristin öldürüldüğü ifade ediliyor. Operasyon devam ediyor. İkinci bir teröristin olduğu ifade ediliyor. Yine bomba yüklü aracın olabileceği düşüncesiyle bölgede şüpheli araçla ilgili operasyon var. Dolayısıyla şu ana kadar gelinen noktada polisin büyük bir dikkat ve özenle bir büyük tehlikeyi önlediğini görüyoruz. Belli ki bunlar burada durmayacaklar, Türkiye'nin her bölgesinde farklı eylem türleriyle diz çöktürmeye çalışacaklar. 15 Temmuz'un acısını çıkartmaya çalışıyorlar. Şükürler olsun başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Ben bu vesileyle büyük dikkati ve özeni sayesinde büyük faciayı önleyen emniyet görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Amerikan gizli servisinin özel olarak çalıştığı şehirlerden birisi"

Tayyar, 'Gaziantep, bölgenin en fazla risk taşıyan şehirlerinden birisi. Buna rağmen emniyetin burada insan üstü mücadele verdiğini düşünüyorum. Gaziantep El Bab'a kadar ulaşan Fırat Kalkanı operasyonunun yürütüldüğü merkez. Bu operasyon öncesi DEAŞ'a komşuluk yapan bir şehirdi. Sınırımızdan DEAŞ kendi teröristlerini bölgeden sokabiliyordu. Yabancı istihbarat örgütünün cirit attığı, terör örgütlerini modere etmeye çalıştığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu kadar gizli elin olduğu şehirde verilen mücadelenin insan üstü olduğunu düşünüyorum. Operasyonel manada iyi bir tedbir alındığını düşünüyorum. DEAŞ, FETÖ ve PKK'nın en güçlü olduğu sınırdaki şehirlerimizden birisi. Bu güçlü örgütlenmeye rağmen, Gaziantep Emniyeti'nin büyük mücadele ve başarısının olduğunu gözlemliyoruz. Son dönemdeki karanlık eylemlerde parmak izi, ayak izine rastladığımız Amerikan gizli servisinin özel olarak çalıştığı şehirlerden birisidir. Adana konsolosluğu Gaziantep'te özel projeler üretip bir çok ajanla irtibat kuruyor. Bu kadar kuşatmanın içinde yürütülen mücadelenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bunca terör teşebbüsüne rağmen Gaziantep halkının da bu kuşatma karşısında yılgınlığa kapılmadığını görüyorum. Bir tarafta güvenlik güçleri, diğer tarafta onlara destek veren halk var' şeklinde konuştu.
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