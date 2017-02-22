AK Parti'den seçmenlere 'bilgilerinizi kontrol edin' uyarısı

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 'Yurt içi ve yurt dışındaki bütün seçmenlerimizi, teşkilat mensuplarımızı ve üyelerimizi, 26 Şubat 2017 Pazar gününe kadar seçmen bilgilerini kontrol etmeye ve 16 Nisan Pazar günü ise 'güçlü bir evet'e davet ediyoruz' dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Yurt içi ve yurt dışındaki bütün seçmenlerimizi, teşkilat mensuplarımızı ve üyelerimizi, 26 Şubat 2017 Pazar gününe kadar seçmen bilgilerini kontrol etmeye ve 16 Nisan Pazar günü ise 'güçlü bir evet'e davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun yaptığı açıklamada, Türkiye olarak istikbale yön verecek çok önemli bir tarihsel sürecin arifesinde olunduğunu belirterek, "16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumu, milletimizin desteği ile inşallah kabul edildiğinde her yönüyle güçlü bir Türkiye'nin inşası çok daha kolay hale gelecek ve ülkemiz aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla yol alacaktır. Milletimizin iradesini kendi iradesi olarak gören ve şiar edinen partimiz, bu iradenin sandığa güçlü bir şekilde yansımasını ve her bir vatandaşımızın Türkiye'nin aydınlık geleceğinde etkin bir rol üstlenmesini arzu etmektedir. Bu itibarla referandumda oy kullanacak vatandaşlarımızın 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'ye kadar seçmen sorgulama ve kontrollerini, askıda bulunan seçmen listeleri ile www.ysk.gov.tr adresinden gerçekleştirerek, değişiklik veya düzeltmeleri nüfus müdürlükleri vasıtasıyla yaptırmaları, nüfus müdürlüklerince tescil edilen adres beyan formlarının bir örneğinin ise ilçe seçim kurullarına belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, referandum sürecinin seçmenlerimizi çok yakından ilgilendiren bir aşamasını teşkil etmektedir. Yurt dışında oy kullanacak vatandaşlarımız ise aynı işlemleri konsolosluklar üzerinden yapacaklardır" ifadelerini kullandı.



"GÜÇLÜ BİR EVET"

Sorgun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güvenli ve huzurlu bir ülke, kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat yapabilme fırsatı, güçlü Meclis, güçlü temsil, güçlü yürütme ve nihayet hep birlikte güçlü Türkiye için yurt içi ve yurt dışındaki bütün seçmenlerimizi, teşkilat mensuplarımızı ve üyelerimizi, 26 Şubat 2017 Pazar gününe kadar seçmen bilgilerini kontrol etmeye ve 16 Nisan Pazar günü ise 'güçlü bir evet'e davet ediyor, referandumun ülkemiz adına güzelliklere vesile olması dileğiyle vatandaşlarımızı en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."

(Enise Vural / İHA)