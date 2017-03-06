AK Parti'den CHP'ye: Hangi öneriyi getirdiniz de tartışılmadı?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, anayasa değişikliğine ilişkin seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi ile ilgili, 'Peki siz eleştiriyorsunuz, gerek komisyonda gerek Genel Kurul'da hangi öneri getirdiniz? Hangi öneriyi getirdin de tartışılmadı?' dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, anayasa değişikliğine ilişkin seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi ile ilgili, "Peki siz eleştiriyorsunuz, gerek komisyonda gerek Genel Kurul'da hangi öneri getirdiniz? Hangi öneriyi getirdin de tartışılmadı?" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından tertip edilen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 16 Nisan'a 40 gün kaldığını hatırlatarak, "Sayılı gün tez geçer, gerçekten görüşmeler, MHP ile görüşmeler, Anayasa Komisyonu, Genel Kurul'da engellemelere rağmen, kendini kürsüye kilitlemelere rağmen, kürsü işgallerine rağmen, darplara, ısırmalara rağmen, gayri insani, gayri hukuki, gayri ahlaki engellemelere rağmen şükürler oldun Genel Kurul'dan da geçti ve esas iş milletimizin önüne geldi. Bu bir milletvekili seçimi değil, belediye başkanı seçimi değil, bu meclis üyesi seçimi hiç değil bu milletimizin geleceğinin seçimi, yüz yılın seçimi desek belki abartmış olmayız" ifadesini kullandı.



"HAYIR DİYENLER SÖYLEYECEKLERİ TÜM SÖZLERİ SÖYLEDİLER, BUNDAN SONRA SÖZ SIRASI BİZDE"

Bir oyun geçmişte Türkiye'ye nasıl etki ettiğini bildiklerini söyleyen Sorgun, "Onun için çalışarak, gayret edilerek kazanılmayacak hiçbir seçim yoktur ama bizim rakibimiz rehavettir, başka rakibimiz yoktur. Biz daha çok çalışacağız, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden biz 80 milyonun partisiyiz. Varsın birileri dışarılara dayanmaya çalışsın, Almanya engel çıkartmaya çalışsın, Avrupa engel çıkartmaya çalışsın biz o engelleri birebir aşarız, bugüne kadar tabiri caizse AK Parti bir engelli koşusu yaptı, engelleri aşa aşa geldi, biz bunlara alışkınız. Sandıklar, sandık görevlilerimize çok teşekkür ediyorum şu anda çok büyük bir noktaya ulaşmış durumdayız. Bütün emeklerin heba edilmemesi sizlere bağlı, sizlerin gayretine, dikkatine bağlı. Hayır diyenler, her türlü olumlu şeylere hayır diyenler söyleyecekleri tüm sözleri söylediler ama bundan sonra söz sırası biz de arkadaşlar" şeklinde konuştu.



"HANGİ ÖNERİYİ GETİRDİN DE TARTIŞILMADI?"

"Adı 18 yaş diye çıkartıldı ama bunun içinde 24 var, 23, 22, 21, 20, 19 var" diyen Sorgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 milyon 111 bin seçmen var, bunun temsili var. 190 ülkenin 108'inde 25'ten daha aşağı, Avrupa'da bunun ortalaması yüzde 73, 18 yaş. Tüm bunları anlatınca veya Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında olduğunu söyleyip, şimdiki anayasaya göre aday olma hakkı tanınmaz deyince biz bunu böyle bilmiyorduk, akıl yaşta değil baştadır. Kendisini Meclis kürsüsüne kilitleyen arkadaşımızın yaşı kaç olursa olsun ama ne gençlerimiz var çağrı yapılınca meydanlarda şehit olan gençlerimiz. 18 maddenin arkasında duramayacağımız, altına imzamızı atamayacağımız hiçbir maddesi yok. Peki siz eleştiriyorsunuz, gerek komisyonda gerek Genel Kurul'da hangi öneri getirdiniz? Eğer rastlarsanız sorun hangi öneri getirdiniz? Arkadaşlar, hiçbir önerileri olmadı, hiçbir öneri gelmedi. Bugün çıkıp meydanlara sadece eleştir, sadece yok sayın, sen nasıl muhalefetsin? Hangi öneriyi getirdin de tartışılmadı?"

Sorgun son olarak, İl Seçim İşleri Başkanlarına " Durmadan dinlenmeden çalışacağız" dedi.

(Goncagül Özcan / İHA)