AK Parti'den CHP ve MHP'ye bayram ziyareti

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHPye ziyarette bulundu.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHPye ziyarette bulundu.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'ye ziyarette bulundu. AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti MKYK üyesi Nurten Güngör yer aldı. Bayramlaşma için gelen AK Parti heyetini, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Zehra Eriç ve Gençlik Kolları MYK üyesi Genç Osman Killik karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı "Adalet Yürüyüşü' partililer arasında sohbet konusu oldu.



MHP'YE ZİYARET

MHP'ye bayram ziyaretinde bulunan AK Parti heyetini MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet karşıladı. Ziyarette gündem başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadele oldu. AK Parti'li Gündoğdu, "Terör örgütlerine ve bunları kullananlara pabuç bırakmayacağız. İnşallah gelecek bayram, başta FETÖ ve PKK olmak üzere bütün terör örgütlerinin kökünü kazımış oluruz" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz öncesinde PKK terör örgütü olduğunu, 15 Temmuz'dan sonra hem PKK hem de FETÖ ile karşı karşıya kalındığını belirten Mevlut Karakaya, terör örgütleri ile mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

(Selçuk Böke / Zeynep Babacan )