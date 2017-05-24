AK Parti'den basına kapalı grup toplantısı

AK Parti Grubu, bu haftaki grup toplantısını TBMM'de basına kapalı yapıyor. Bugünkü toplantıda AK Parti Grup Başkanı belli olacak.

AK Parti Grubu, bu haftaki grup toplantısını TBMM'de basına kapalı yapıyor. Bugünkü toplantıda AK Parti Grup Başkanı belli olacak.

AK Parti, grup toplantısını basına kapalı olarak Mecliste gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesinin ardından AK Parti'de tüzük gereği bir değişiklik daha hayata geçiriliyor. Partinin Genel Başkanı Erdoğan oldu, ancak kendisi milletvekili olmadığı için bir grup başkanı seçilmesi gerekiyor. Siyasi Partiler Kanunu'nun 26. maddesinde 'Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır, değilse grup başkanı grup üyeleri arasında iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir' hükmü bulunuyor.

Grup başkanının belli olması için AK Parti Grubu bugün kapalı olarak Mecliste toplandı. 5 grup başkanvekilinin imzalarıyla öneri gruba sunulacak. Oylama usulüne geçilmesinin ardından AK Parti Grubu'nun fire vermeden bir kez daha Binali Yıldırım'ı Grup Başkanı koltuğuna oturtması bekleniyor. Binali Yıldırım, Mecliste AK Parti'yi yine temsil eden isim olacak. Başbakan Yıldırım, siyasi hayatına hem AK Parti Genel Başkan Vekili hem de Grup Başkanı olarak devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise önümüzdeki hafta Salı günü Mecliste grup toplantısı yapması bekleniyor. Sonrasında ise grup toplantılarına yine Binali Yıldırım'ın başkanlık etmesi öngörülüyor.

(Enise Vural / İHA)