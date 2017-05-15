AK Parti'de Yeni Atılım Dönemi!

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak.

AK Parti'de bu değişiklikten sonra parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin duyurusu da bu değişime uygun olarak, AK Parti'nin resmi internet sitesinden "Yeni Atılım Dönemi" başlığı ile yapıldı.