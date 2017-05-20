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AK Parti'de tüzük değişikliği!
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AK Parti'de tüzük değişikliği!

AK Parti'de kongre öncesi son dakika tüzük değiişti. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünde 9 maddede değişiklik yapıldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yarın AK Parti Kongresi'nde yapılacak tüzük değişikliklerini basın toplantısı ile anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti tüzüğünde yapılan değişiklikle genel başkan vekilliği ihdas edildiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder." ibaresinin eklendiğini bildirdi.

GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLERİ

Yazıcı, parti tüzüğünde yapılan değişiklikle genel başkan vekilliği ihdas edildiğini belirterek, tüzüğe "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder." ibaresinin konulduğunu söyledi.

RABİA TÜZÜĞE GİRDİ

Yazıcı, tüzüğün 4. maddesine eklenen "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ibaresine ilişkin, "Elbette bu, Rabia'yı temsil ediyor. Partiyle ve siyasetimizle ilgili gündem konusu olan her yerde bunlar hep dile getiriliyor. Bunu bu defa tüzüğe ekledik, bunu da Rabia olarak ifade ediyoruz. Bu anlama geliyor." dedi.

ÜÇ DÖNEM KURALI DEVAM EDİYOR AMA...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Üç dönem yasaklaması devam ediyor ama gerekmesi halinde bu alanlarda parti politikaları dikkate alınmak suretiyle, inisiyatif kullanma yetkisiyle MKYK donatılmış hale getiriliyor, Genel Kurul bunu onaylarsa."

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