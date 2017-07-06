AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na geri dönüşü sonrası yaptığı ilk grup toplantısında AK Parti teşkilatlarında değişim olacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor" demişti.

Çorum'da 3 AK Parti ilçe başkanının birlikte istifası Erdoğan'ın sinyalini verdiği teşkilat değişiminin ilk adımı olarak yorumlanmaya başladı. Erdoğan'ın teşkilat değişiminde görevden alma yerine istifa sistemini uygulamaya başlayabileceği de konuşulanlar arasında.

İŞTE İSTİFA EDEN İSİMLER

Çorum'da yeni dönemde görevlerine devam etmeyecek ilçelerden Oğuzlar İlçe Başkanı Alaaddin Coşkun, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Otluseki, Boğazkale İlçe Başkanı Sadık Aşık istifa dilekçelerine il başkanlığına sundu.

Bu ilçelerden Oğuzlar'a vekaleten Mehmet Ali Ekmekçi'nin ilçe başkanı olarak atandığı öğrenilirken, diğer ilçelere de istifaların kabul edilmesinden sonra İl Başkanı Mehmet Karadağ tarafından genel merkezin onayıyla görevlendirmeler yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan Alaca İlçe Başkanı Ümit Tokgöz'ün de 3 dönem kuralından dolayı yeni dönemde görev almayacağı öğrenildi.