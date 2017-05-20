AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 'İl, ilçe, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, 450 tane sivil toplum kuruluşu, siyasi partilerimiz. 8 tane siyasi partimiz dönüş yaptılar bu kongreye katılacaklar. Tahminen 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz' dedi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "İl, ilçe, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, 450 tane sivil toplum kuruluşu, siyasi partilerimiz. 8 tane siyasi partimiz dönüş yaptılar bu kongreye katılacaklar. Tahminen 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz" dedi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve beraberindeki heyet, AK Parti'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda yarın gerçekleştireceği 3. Olağanüstü Büyük Kongre öncesi yapılan hazırlıkları inceledi. Yapılan hazırlıklara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataş, AK Parti'nin kongrelerinin hep coşkuyla heyecanla ve büyük katılımlarla gerçekleştiğini belirterek, "Bu kongremizle ilgili hazırlıklarımız uzun bir zamandan beri devam etmekte.15-20 günlük süre içerisinde salon hazır hale gelmiş durumda yarın için. Yarın inanıyorum ki büyük bir coşkuyu heyecanı Türkiye olarak hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.



"KONGREMİZ BİN 470 DELEGESİ VAR"

"Kongremizin bin 470 delegesi var" ifadesini kullanan Ataş, "Delegelerimizin hepsi illerimizden seçilmiş delegeler. Bu delegelerimizin hepsi davet edildiler. Yerlerini almış olacaklar. Kongremize 81 ilimizden bugüne kadar ki kongrelere yapılan katılımın en yükseği yapılmış olacak. Bin 565 otobüs bize bildirildi illerden katılım noktasında. Bu da takriben 60 binin üzerinde bir insan demek. 7 bin davetiye basıldı. Bu davetiyeler yerlerine ulaştırıldı. Davetiyeler kimlere dağıtıldı? Türkiye genelindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine. Bunu halkla ilişkiler başkanlığımız organize etti ve davetiyeleri onlar dağıttılar. Ayrıca sosyal politikalar başkanlığımız kendilerinin dağıtacağı şehit gazi aileleri, engelli kardeşlerimiz ve onların bağlı oldukları sivil toplum örgütleri o kardeşlerimiz davet edildi. 260'a yakın yabancı misyon şefleri büyükelçilere dış ilişkiler birimimiz davetiyelerini dağıttılar" açıklamasında bulundu.



"SALONUN DIŞINDA KONGREYİ İZLEYEBİLME İMKANINI SUNMAK İÇİN KURULMUŞ ÇADIRIMIZ VAR"

Ataş, şunları kaydetti:

"Her kongrede olduğu gibi salonun dışarısında da gelen kardeşlerimizi, misafirlerimizi, illerden gelen arkadaşlarımızı salonun dışında kongreyi izleyebilme imkanını sunmak için kurulmuş çadırımız var. Ayrıca açık alanda ilk defa bu kongrede olmak üzere kongreyi izlemek üzere kurulacak led ekranlar var. Salona giremeyen kardeşlerimiz kongremizi gerek çadırdan gerekse Gençlik Parkının hemen yanında bulunan cadde üzerinde izleme imkanını bulabilecekler. Bugüne kadar bize dönüş yapıp kongreye katılacaklarını bildiren 98 yabancı heyet katılımı bekleniyor Ankara'da bulunan. Bunlardan 44 tanesi büyükelçi, 43 tanesi büyükelçilik temsilcisi, 11 tanede yabancı sivil toplum kuruluşu kongremize katılacaklarını bize teyit ettiler. Ayrıca yaklaşık 800 basın mensubu kongremizi izlemek üzere bizlere bildirimde bulundular. Bunlardan 704 tanesi ulusal basın, 105 tane de yabancı basın mensubu kongremizi takip edecekler. Salonumuzda yaklaşık bin 700 kişilik bir ekip organizasyonu yönetecek. Bu personelin yaklaşık 400'ü partili görevlilerimiz, diğer arkadaşlarımız illerden gelen bin 565 otobüsün heyet başkanı olarak hem diğer görevlerde görevlendirilmiş arkadaşlar."



"TAHMİNEN 100 BİN CİVARINDA BİR KATILIM BEKLİYORUZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız salona girerlerken dışarıda birikmiş olan kalabalığa bir hitap yaptıktan sonra salona girerler diye bekliyoruz" diyen Ataş, "Bu kongremize önceki dönem Cumhurbaşkanımız, önceki dönem Başbakanımız, önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanlarımız, önceki dönem bakanlarımız, 22.23.24.25. dönemdeki milletvekillerimiz, partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış il başkanlarımız ve mevcut il başkanlarımız katılacaklar. İl, ilçe, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, 450 tane sivil toplum kuruluşu, siyasi partilerimiz. 8 tane siyasi partimiz dönüş yaptılar bu kongreye katılacaklar. Tahminen 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz. Kongremizdeki gerek Başbakanımızın gerekse kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın genel başkan adayı olarak kongremize sunulacak. İnşallah kongrede seçilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Ataş, konuşmasının şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız hitap ederlerken işaret diliyle onların konuşmalarını tüm kamuoyuna sunacak ekipmanlarımız olacak. Ayrıca simultane tercüme olarak İngilizce ve Arapça konuşmalar yansıtılmış olacak. Şehit yakınları ve gazi aileleriyle, engellileri temsilen de şuana kadar 219 civarında katılım noktasında teyitte bulunan davetlilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın salona girişlerinde salonun iç kısmında 7 coğrafi bölgeyi temsilen kız ve erkek çocuklardan oluşan 14 kişilik çocuk grubu, yöresel kıyafetleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı karşılayacaklar, çiçek takdim edecekler. Buda çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğimiz olduğunu Türkiye'yi gelecekte onlara emanet edeceğimizi simgeleyen görselimiz olacak. Bu çalışmalarda bugüne kadar bize katkı sunan ve birlikte organize ettiğimiz, çalışmaları yürüttüğümüz genel merkez teşkilat başkanlığımız başkanlığında hepsiyle birlikteyiz. Diğer birimlerden bize katkı sağlayan Kadın ve Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanlığımız, Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanlığımız, Medya Tanıtım Başkanlığımız, genel sekreterliğimiz bütün arkadaşlar kendi ekipmanlarıyla bu çalışmalara destek sağladılar. Ankara Valiliğimiz, Ankara Emniyetimiz ve güvenlik noktasında birkaç gün öncesinden başlayıp yarın kongremiz bitinceye kadar bize destek sağlayacak olan tüm güvenlik birimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipmanlarının bize lojistik destekleri oldu teşekkür ediyoruz."



"YENİ BİR MÜZİK BU KONGREDE KULLANMIYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ataş kongrede yeni bir şarkının kullanıp kullanılmayacağına ilişkin, "Bizim hep kullandığımız şarkılarımız var. Yeni bir şarkı yok. Yeni bir müzik bu kongrede kullanmıyoruz. Kullandığımız müzikleri kullanmaya devam edeceğiz. 'Dombra' bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla, kurucu genel başkanımızla özdeşleşen bir parça bunu yarın çalacağız. Daha önceki seçimlerde kullandığımız 'aynı dağın yeliyiz biz' müziğini kullanacağız" dedi.



"BEN SAYIN DAVUTOĞLU'NUN KATILACAĞINI TAHMİNE DİYORDUM"

Davet edilen önceki cumhurbaşkanı ve başbakanlardan kimlerin katılacağı sorusuna Ataş, "Takdir kendilerinin. Ben Sayın Davutoğlu'nun katılacağını tahmin ediyorum. Teyit ettiler. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'e davetiyesini gönderdik. Ayrıca Başbakanımız Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey telefonla da davet ettiler. Katılıp katılmayacakları noktasında bir teyit henüz almadık. Ama biz katılımlarını bekliyoruz" cevabını verdi.

Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Yıldırım'ın birlikte salona girip, salondakileri birlikte selamlayacaklarını ifade etti.

Salona, 'Millete Efendilik İçin Değil Millete Hizmete İçin Varız', 'Kutlu Dava Güçlü Türkiye', 'Sağlam İrade Kurucu Lider', 'Hep Birlikte Yeni Hedeflere', 'Değişimin Lideri Milletin Partisi', 'Sağlam İrade Güçlü Türkiye' sloganlarının yer aldığı pankartlarda asıldı. Ayrıca AK Parti Gençlik Kollarının 'Yürüyeceksin Gençler Yürüyecek Arkandan' afişi de salonda yer alıyor. Salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları da asıldı.

(Pelin Üzek - Cem Geçim - Fatih Erdoğan/İHA)