AK Parti'de İstanbul operasyonu!

BOMBA OPERASYON İDDİASI: AK Parti'de istifası eden Kadir Topbaş, Melih Gökçek, Recep Altepe, Ahmet Edip Uğur'dan sonra sırada ikinci operasyonda... Operasyonun merkezi İstanbul olacak... AK Parti İl Başkanı Selim Temurcu ile 39 ilçe başkanından en az üçte biri değiştirilecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti, 6 ilin belediye başkanının değiştirilmesiyle yaşanan büyük tartışmalardan sonra ikinci büyük operasyonu İstanbul'da yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın ve 39 ilçenin en az üçte birinin bu değişim sürecinin içinde olduğu belirtiliyor.

ÜSKÜDAR, EYÜPSULTAN VE ESENYURT BELEDİYELERİ

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve Mevlüt Uysal'ın Başakşehir Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesiyle başlayan değişimin İstanbul'daki AK Parti'li üç belediye başkanı ile devam edeceği öne sürüldü. AK Partili Üsküdar, Eyüpsultan ve Esenyurt belediyeleriyle ilgili inceleme de sürüyor.

ERDOĞAN BİZZAT İLGİLENİYOR

“İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partinin yeni dönem İstanbul yönetiminin kimlerden oluşacağı konusuyla bizzat ilgileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değiştirilmesiyle başlayan operasyonun yeni yılın başında, hem il başkanlığı hem de ilçe başkanlıkları düzeyinde devam edeceği belirtiliyor. Bunun kesin tarihini, partinin İstanbul il kongresini ne zaman yapacağı belirleyecek. Önce ilçe kongreleri tamamlanacak ardından da il kongresinin tarihi belli olacak.

39 İLÇENİN ÜÇTE BİRİ DEĞİŞECEK

Büyükşehirler dışındaki ilçe kongrelerinin tamamına yakınını bitiren AK Parti yönetimi, bu ayın sonuna doğru 51 ilin kongresini yapacak. Aralarında büyükşehirlerin bulunduğu diğer kongreler ise en geç şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak. Süreç işlerken İstanbul'la ilgili özel değerlendirme yapılıyor. 39 ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği öne sürülüyor.

28-30 İL BAŞKANI

Çalışmalar tamamlandığında, AK Parti'de istifa ettirilen il başkanı sayısının toplam 28-30'e ulaşacağı belirtiliyor. AK Parti, bir ilin veya ilçenin başkanını görevine devam ettirmeyecekse, kongreden en az bir ay önce istifa ettirerek yerine gelecek kişinin kadroyu dizaynına olanak tanıyor. Bütün bu sürecin ardından, 2018 yılı mart ayı sonunda tüm kongreler tamamlanmış olacak. AK Parti, ondan sonraki süreçte, kendi siyasi önceliklerine göre, büyük kongresinin tarihini belirleyecek.

SEÇİM KABİNESİ Mİ KURULACAK?

AK Parti kulislerine göre Erdoğan, seçimlere ‘yenilenmiş parti yönetimi ve yenilenmiş kabine' ile girmeyi tercih edecek. Bu nedenle de büyük kongre ilkbaharda yapılacak. Partinin MKYK'sı ve genel başkan yardımcılarının bir kısmı değişecek. Bunu, kabine değişikliği izleyecek ve partiyi seçime götürecek, ‘seçim kabinesi' oluşturulacak.

İSTANBUL İL BAŞKANI DA GİDECEK

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde göreve getirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin durumu da tartışılıyor. Erdoğan'ın, Temurci ile yola devam etmeyeceği öne sürülüyor. Anayasa referandumunda, İstanbul Koordinasyon Kurulu başkanlığına getirilen Temurci'nin, göreve getirildikten kısa bir süre sonra görevden alınması gibi bir dizi uygulamanın bunun habercisi olduğu ifade ediliyor. Temurci'nin, partinin İstanbul ekibinde yaşanan kutuplaşma nedeniyle yönetim sorunu yaşadığı iddia ediliyor.