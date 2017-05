AK Parti'de devir teslim

AK Parti MYK üyesi Mahir Ünal, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'dan devraldı. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Cevdet Yılmaz da görevini Şaban Dişli'den devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olması ve ardından düzenlediği MKYK toplantısında yeni MYK üyelerinin belirlenmesinden sonra Mahir Ünal, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerine getirilmişti.



"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Yeni dönem ile birlikte bütün siyasetçilerin gerçek anlamda siyaset yapacakları dönemin başladığını belirten Mahir Ünal, "AK Parti bir siyaset okulu. Bundan sonraki süreçte siyasetin merkezi siyasi partidir. Siyasetin üretildiği yer bizzat siyasi partidir. Cumhurbaşkanımızın partiye dönmesi ile birlikte Türkiye'de kendi mecrasına tekrar oturmuştur. Siyaset tekrar kendi merkezini bulmuştur. Bundan sonra AK Partinin siyaseti daha güçlü, üretken, hızlı ve sorunlara, taleplere daha dönük, Ar-Ge de ve diğer genel başkan yardımcılıkları da daha aktif olacak. Cevdet Yılmaz'a büyük sorumluluk düşüyor. Partinin ekonomi siyasetine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Önümüzde 2019 seçimleri var. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın belirttiği gibi artık yüzde 40'larla 45'lerle secim kazanma dönemi kapandı. Bundan sonra yüzde 50 artı 1'in kazandığı bir süreç başlıyor. Gerçek anlamda bütün siyasetçilerin de siyaset yapacağı bir dönem başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişen sistemle birlikte hem bakış açımız hem siyaseti algılama biçimimiz hem de kurumları algılama biçimimiz değişiyor. Muhalefettin buna uyum sağlaması çok önemli. Bugün Cumhurbaşkanımız aynı zamanda genel başkan sıfatı ile TBMM AK Parti grubunda grup toplantısı yaptı. Siyasetin güçlenmesi açısından da son derece kıymetli ve önemli bir şey. İnşallah önümüzdeki süreçte AK Parti, Türk siyasetinin merkezinde, Türkiye'nin 2023, 2053 hedeflerine dönük her alanda siyaset üreten ve ürettiği siyaseti doğru bir şekilde kamuoyu ile paylaşan yönü ile yoluna devam edecek" dedi.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ve önceki dönemde yaptığı Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Mahir Ünal'a devreden Cevdet Yılmaz, "Daha güzel hizmetlere vesile olsun inşallah. Mahir Bey sac ayağının sonuncusunu tamamlıyor. Her yaptığı görevde farkını ortaya koyan çok değerli bir arkadaşımız. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. İletişimci bir geçmişten geliyor Mahir Bey. Bu alanda uzmanlığı olan bir arkadaşımız. Yüksek performans ortaya koyacak. İkinci bir görevi daha var, partinin sözcüsü olacak. Sözcülük ve tanıtım medya görevi ile dezenformasyon dediğimiz, bilgi kirliliği dediğimiz hadise ile mücadele edeceğine inanıyorum. İnsanların gerçeği olduğu gibi görebilmesi lazım. Partimizin politikaları ile ilgili bilgileri de birinci elden temiz bir şekilde almaları lazım. Başkalarının değil, partimizin yetkilileri tarafından kamuoyunun bilgilendirmesi önemli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



CEVDET YILMAZ ŞABAN DİŞLİ'DEN DEVRALDI

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Tarihi bir dönemin başladığına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, "Şaban Dişli takdir ettiğim çalışmaları ile partimize katkıda bulunan bir yol arkadaşımızdır. Bundan sonra da yapacağı katkılar ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Katkılarını her zaman bekliyoruz. Yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk aşaması olan partili cumhurbaşkanlığı fiilen başlamış durumda. 2019'da da hükümet sistemi dört başı mamur bir şekilde tam anlamı ile hayata geçecek inşallah. Bugün tarihi bir gün yaşadık. Genel Başkan sıfatı ile partili Cumhurbaşkanımız grubumuza katıldı ve grup konuşmasını yaptı. Dün MKYK'mızı yaptık. MYK'mız belirlendi. Hızlı bir şekilde önümüzdeki döneme ilişkin parti olarak, teşkilatlar olarak, hükümet olarak yol haritaları hazırlayıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



"80 MİLYONU KAPSAYAN SİYASET"

Temel önceliklerinin vatandaşın önceliği olacağını belirten Cevdet Yılmaz, "AK Parti kurulduğu günden bugüne halkın önceliğini kendi önceliği olarak gören bir parti oldu. Halkın talep ve beklentilerine her zaman duyarlı bir parti oldu. Ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalardan, atılacak adımlardan daha fazla bahsedeceğiz. Temel amacımız, insanımızın refah düzeyini yükseltmek. Büyüyen ekonomi içinde gelir dağılımını düzeltmek, daha adaletli bir sistem oluşturmak. Siyasette olduğu gibi ekonomide de kilit kavram kapsayıcılık olacaktır. 80 milyonu kapsayan siyaset. Dar gelirlileri bütün toplumsal kesimi kucaklayan bir ekonomi politikasının güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Bilgi temelli, teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuda, özel sektörde bütün alanlarda daha donanımlı bir insan kaynağımız ile başaracağız. Yeni hükümet sistemimiz ile belirsizliklerin azaldığı, istikrarın sürekli hale geldiği bir ortamda bürokrasinin, karar alma süreçlerinin hızlandığı bir ortamda ekonomimizi büyütmeye ve büyümenin nimetlerinden de tüm toplumsal kesimleri istifade ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ İYİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devreden Şaban Dişli de "Türkiye için bundan sonra ekonominin önemi çok daha hissedilir olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın grupta söylediği gibi, 2023 hedeflerine ulaşmamız için az bir süremiz kaldı. Önemli projeler yapılması ve onların hayata geçirilmesi lazım. 2035 hedefleri planlanacak, organize edilecek. Bu planlamanın mutfağı her zaman olduğu gibi partinin ekonomi işleri olacak. Sayın Bakanımız ekonominin içinden geliyor. Allah utandırmasın, hayırlı etsin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını aldık. Önümüzdeki süreci iyi bir şekilde değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.