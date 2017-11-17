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AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
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AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti

AK Parti Genel Merkezi'nde, il ve ilçe teşkilatlarındaki değişime yönelik çalışmalar devam ediyor. 36 ilde ilçe kongreleri tamamlanırken, istifa eden il başkanları sayısı da ortaya çıktı.

AK Parti, 6. Olağan Büyük Kongre süreci kapsamında 615 ilçenin kongresini tamamladı. İl kongreleri ise bu hafta sonu Rize, Bayburt ve Gümüşhane ile başlayacak. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde, il ve ilçe teşkilatlarındaki değişime yönelik çalışmalar devam ediyor.

ŞUBAT AYINDA İLÇE KONGRELERİ TAMAMLANIYOR

Bu kapsamda 4 Temmuz'da başlayan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde 615 ilçe kongresi gerçekleştirildi. Şubat 2018'de tamamlanması planlanan ilçelerde ise 357 kongrenin daha yapılması hedefleniyor.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca 36 ilin ilçe kongreleri tamamlanırken, bu hafta sonu da il kongrelerinin startı Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de verilecek.

26 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti'deki değişim süreci kapsamında, 26 il başkanının partiden istifa ettiği öğrenildi.

Parti genel merkezinde, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş başkanlığında il ve ilçe başkanlıkları için mülakat süreci sürüyor.

Bu kapsamda, bölge ve il koordinatörleri ile toplantılar yapan Ataş, mülakata gelen adaylar ile tek tek görüşürken eş zamanlı olarak AK Parti'li vekillerin yanı sıra geçmiş dönemlerde siyaset yapan milletvekillerinin, belediye başkanlarının, kuruluştan bu yana görev yapan il ve ilçe başkanlarının illeriyle ilgili değerlendirmelerini de alıyor.

TOPLUMUN GÖRÜŞLERİ ALINIYOR

Öte yandan, Ataş'ın yardımcıları ve il koordinatörleri de il ve ilçelere ziyaretlerde bulunarak, vatandaşların ve sivil toplum temsilcilerinin adaylara ilişkin görüşlerini alıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ara verilen büyükşehirlerdeki ilçe kongrelerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
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