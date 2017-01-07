Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Muş İl Başkanlığı 2017 yılının ilk danışma meclisi toplantısını yaptı.

AK Parti Muş İl Başkanlığı 2017 yılının ilk danışma meclisi toplantısını yaptı.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Namık Ergün, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile parti üyeleri katıldı. 15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İl Başkanı Namık Ergün, partinin kurulduğu günden bugüne kadar görev alan tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapmayı planladıklarını ve bu toplantıyı referandumdan önce yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına da dikkat çeken Ergün, "Aslında 2017 yılı için güzel çalışmalarla ilgili konuşmak isterdim, 2017 yılı için müjdeli haberler vermek isterdim ancak ülke içi ve ülke dışından işbirliği halinde hareket eden terör örgütlerinin katliamlar yapması ülkeyi yasa boğmuştur. Terörizmi ve teröristlerin tamamını şiddet ve nefretle kınıyorum. Bu gibi menfur saldırılar karşısında yapmamız gereken, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Birbirimize daha sıkı sarılmalıyız ve tüm milletimizin beklentisi olan AK Parti'mizi daha güçlü hale getirmeliyiz" dedi.

"Bu oyuna müsaade etmeyeceğiz"

Ülkede terör eylemlerinin arttığını ifade eden Namık Ergün, "Yurt içi ve dışında artan saldırıların tek amacı, ülkemizi bölmek, parçalamak ve yutmaktır. Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı ve iktidarımızı güçsüz ve etkisiz hale getirmeyi hedefliyorlar. Bu oyuna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemiz üzerinde yapılmak istenen operasyonlara müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin kalkınması için hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın pasifize edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Onlara vereceğimiz en güzel cevap, partimize sahip çıkmaktır. Bunun için çalışmalarımızı arttırmalıyız. Teşkilat olarak herkes bir olmalı, dedikoduyu, kini ve nefreti bırakmalıyız. Birbirimizi Allah rızası için sevmeliyiz" diye konuştu.

Geçmişte hayal edilemeyen projelerin AK Parti döneminde hayata geçtiğine vurgu yapan Ergün şöyle konuştu:

"Tüm olaylar karşısında cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, parti üyelerimiz, 'durmak yok yola devam diyerek' açılıştan açılışa koşuyor. Geçmişte hayal dahi edilemeyen devasa projeler hayata geçiriliyor. Bu da birilerinin işine gelmiyor, birilerinin hesabına gelmedi. Ülkenin yükselmesi, birilerini rahatsız etti ve aynı kumandadan yönetilen FETÖ ve PKK terör örgütleri, alçakça saldırılarına başladı. Biz, bu saldırılara karşı birliğimizi muhafaza edeceğiz."

"Bu saldırıların arkasındakileri şiddetle kınıyoruz"

Belediye Başkanı Feyat Asya da, terör saldırılarına tepki göstererek, "Her ne sebeple olursa olsun insan hayatına kast edenleri telin ediyor, menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Tüm canlılara yaşam hakkını Allah vermiştir ve ancak Allah alır. Biz, bu saldırıların arkasındakileri şiddetle kınıyoruz. Üzerimizde oyunların oynandığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Orta Doğu ülkelerinin umudu olduğunu gören şer odakları birleşerek, terör örgütleri üzerinde ülke hakkında plan ve projeler ortaya koymuşlardır ve hain saldırılarını yapmışlardır" dedi.

Belediyenin karla mücadele çalışmasına da değinen Başkan Asya, "Hiçbir insanın talebini geri çevirmeyi istemeyiz ama şunu bilin ki geri çevrilen talepler bizi de mutsuz ediyor ve bazı taleplerin yapılamayacağı için geri çevrildiğini bilmenizi isterim. 25 gündür doğal bir afet yaşıyor. 2 metreye yakın kar yağdı. Muş eski Muş değil. Trafik ağımız artmıştır. Hal böyle olunca da iş yükümüz de artıyor. Evet, her insan kendisi için en önemlidir ama bizim önceliklerimiz var. Kar yağdığı andan itibaren muhtarlar ve birim amirlerimizi seferber ettik. Vatandaşlarımızın ağır kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için tüm gücümüzle çalıştık. Günde 600 kamyon kar taşıyoruz. Bu basit bir çalışma değil" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi
Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım kesintisiz sürüyor
53 yaralıdan durumu ağır olanlar çevre illere sevk ediliyor
Trabzon'da 26 polis ihraç edildi
Vali Yavuz, doktorlarla bir araya geldi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
3 yeni KHK yayımlandı
3 yeni KHK yayımlandı
Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı
Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit, 4 yaralı
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi
Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi
Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım kesintisiz sürüyor
Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım kesintisiz sürüyor
53 yaralıdan durumu ağır olanlar çevre illere sevk ediliyor
53 yaralıdan durumu ağır olanlar çevre illere sevk ediliyor
Trabzon'da 26 polis ihraç edildi
Trabzon'da 26 polis ihraç edildi
Vali Yavuz, doktorlarla bir araya geldi
Vali Yavuz, doktorlarla bir araya geldi
'Ana muhalefet dediğimiz taraf şimdi en iyi FETÖ'cü kesildi'
'Ana muhalefet dediğimiz taraf şimdi en iyi FETÖ'cü kesildi'
AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Ateş savaşçıları bin 170 yangına müdahale etti
Ateş savaşçıları bin 170 yangına müdahale etti
Kar sebebiyle maçlar ertelendi
Kar sebebiyle maçlar ertelendi
Akhisar'daki kar temizleme çalışmalarına sıkı takip
Akhisar'daki kar temizleme çalışmalarına sıkı takip
Mardin'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
Mardin'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English