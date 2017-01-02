Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 'Ülkemizin zenginliği olan farklılıklarımızı hedef alarak terör olayları ile ülkemizde kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz' dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Ülkemizin zenginliği olan farklılıklarımızı hedef alarak terör olayları ile ülkemizde kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bir eğlence merkezine düzenlenen terör saldırısını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, saldırıyı lanetlerken, oynanan oyuna dikkat çekti. Doğanay, "Yeni Türkiye'den korkanlar, oyunlarına devam ediyorlar. Dünyada ve bölgesinde söz sahibi olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü AK Parti iktidarını devirmek isteyenler yine boş durmadılar. Dini gün, özel gün ayırımı yapmadan insanımızı katletmeye devam eden gözü dönmüş alçak terör örgütleri ve onların ağa babaları, insanların yeni yıl coşkusu yaşadıkları 31 Aralık akşamı şerefsizce yine katliam yaptılar. 39 kişi bu hain saldırıda yaşamını yitirirken, 65 kişi de yaralandı. Bu alçak saldırıda ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu terör olayını yapanları ve onların arkasındaki güçleri lanetliyorum" dedi.

"Güçlü Türkiye'yi istemeyenlerin oyunu"

Yaşanan bu terör olaylarının belirli bir oyunun parçası olduğunu ve bunları tezgâhlayanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını belirten Doğanay; "Ekonomiyle üzerimize geldiler, başaramadılar. Etnik farklılıklarımızla üzerimize geldiler, başaramadılar. Mezhepsel farklılıklarımızla üzerime geldiler, başaramadılar. Ülkemizi zenginleştiren, bizi biz yapan ne kadar farklılığımız, değerimiz varsa bu alçaklar, ülkemizi bunlardan vurarak karıştırmaya çalışıyorlar. Bombalar patlatarak, ülkemizde kaos ortamı yaratmaya, siyasi istikrarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi güçlü Türkiye'yi istemeyen dış güçler ve onların taşeronu alçak terör örgütlerinin oyunlarıdır" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sahte polis sert kayaya çarptı
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sahte polis sert kayaya çarptı
Sahte polis sert kayaya çarptı
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Organize sanayi sitesinde korkutan yangın
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Erbaa'dan Suriye'ye yardım
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Sahte polis çetin cevize çarptı
Bandırma'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Bandırma'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı
2 katlı ahşap evin küle döndüğü yangında felçli ev sahibi hayatını kaybetti
2 katlı ahşap evin küle döndüğü yangında felçli ev sahibi hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English