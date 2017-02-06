Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AK Parti binasıni işgal eden darbeciler hakim karşısında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AK Parti binasıni işgal eden darbeciler hakim karşısında

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan, 14'ü tutuklu 74 asker sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşma iddianamenin okunmasıyla başladı.

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan, 14'ü tutuklu 74 asker sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşma iddianamenin okunmasıyla başladı.
15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan, 14'ü tutuklu 74 askerin yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda bugün başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık askerler hakkında hazırlanan iddianamenin okunmasına devam ediliyor.
(Hüseyin Coşkun/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hyundai'den Türkiye'de enerjiye dev yatırım
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava sürüyor
En iyi gol Cenk Tosun'un
Darbeci albay: General olacağım sandım
Kardak'ta hareketlilik
Adanalı mangalın da festivalini yaptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
18 ilde dev DAEŞ operasyonu: Gözaltı sayısı 500'ü aştı!
18 ilde dev DAEŞ operasyonu: Gözaltı sayısı 500'ü aştı!
Van Persie'den olay hareket
Van Persie'den olay hareket
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hyundai'den Türkiye'de enerjiye dev yatırım
Hyundai'den Türkiye'de enerjiye dev yatırım
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava sürüyor
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava sürüyor
En iyi gol Cenk Tosun'un
En iyi gol Cenk Tosun'un
Darbeci albay: General olacağım sandım
Darbeci albay: General olacağım sandım
Kardak'ta hareketlilik
Kardak'ta hareketlilik
Adanalı mangalın da festivalini yaptı
Adanalı mangalın da festivalini yaptı
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Galatasaray'dan çifte transfer
Galatasaray'dan çifte transfer
Türkiye'de yaklaşık 2 milyon obez var
Türkiye'de yaklaşık 2 milyon obez var
Hastanedeki silahlı dehşetin altından sanal aşk çıktı
Hastanedeki silahlı dehşetin altından sanal aşk çıktı
Ankara'da baltalı kavga: 4 yaralı
Ankara'da baltalı kavga: 4 yaralı
Çekme halatını fark etmediler: Düşen düşene
Çekme halatını fark etmediler: Düşen düşene

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English