AK Parti binası önünde önlemler artırıldı

Beyoğlu Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gerçekleştirilen lav silahlı saldırının ardından il başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Beyoğlu Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gerçekleştirilen lav silahlı saldırının ardından il başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne dün akşam saatlerinde lav silahıyla düzenlenen saldırı girişiminin ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına da lav silahıyla saldırı düzenlenmişti. Açılan ateş sonucu lav mermisi 3'üncü katta bulunan bir odadaki duvara saplanmış, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Saldırının ardından il başkanlığı binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bina önünde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla hazır bekletildiği görüldü. Saldırı sırasında binanın 3'üncü katında kırılan camlar ve hasar gören duvar da kameralara yansıdı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (Alper Korkmaz / İHA)
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