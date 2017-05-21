AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde Erdoğan belgeseli
AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünün seslendirildiği bir belgesel partililere izletildi.
AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün seslendirildiği bir belgesel partililere izletildi. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Aşık Veysel Şatıroğlu, Tarkan ve Barış Manço'un sesinden 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan kısa bir belgesel partililere izletildi. Belgesel'in sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece' mısralarını okudu. 'Yeni Atılım Dönemi' olarak nitelendirilen yeni dönem, demokrasi, reform değişim, özgürlük, gelişme ve refah başlıklarıyla paylaşıldı. (Enise Vural / İHA)
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