AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde büyük coşku

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi Ankara Arena'ya büyük bir coşku hakim, partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın salona gelişini heyecanla bekliyor.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi Ankara Arena'ya büyük bir coşku hakim, partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın salona gelişini heyecanla bekliyor.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı salonda büyük bir coşkuyla bekliyor. Salon, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', 'Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' pankartları yer aldı. Salona, 15 Temmuz şehitleri 'Erol Olçak ve oğlu Abdullah Olçak'ın dev fotoğrafları da asıldı.

AK Parti'nin 'Yeni Atılım Dönemi'ne işaret eden 'Kutlu dava güçlü Türkiye', 'Sağlam irade kurucu lider', 'Hep birlikte yeni hedeflere', 'Değişimin lideri milletin partisi', 'Sağlam irade güçlü Türkiye' ve 'Millete efendilik için değil millete hizmet için varız' sloganları da salonda yerini aldı.

Delegeler için salondaki alanın orta kısmında ayrı bir platform oluşturuldu. Basın mensupları için de yine ayrı platformlar oluşturuldu. Wifi ağının ismi de yeni döneme uygun bir başlıkla 'Yeni Atılım Dönemi' olarak kullanıcılar için paylaşıldı. Salonda, 'Sultan Abdülhamit kostümü giyen vatandaş da dikkat çekti.

Yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Arama noktalarıyla vatandaşlar sıkı bir güvenlik aramasından geçti. Salona parfüm ve deodorantlar da alınmadı.



BAZI YOLLAR TRAFĞE KAPATILDI

Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi için Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile giriş ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Ulus Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift taraflı yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi'nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatıldı. 20 Mayıs Cumartesi Saat 22.00'dan sonra trafiğe kapatılan yollar kongrenin bitimine kadar kapalı kalacak.

İstanbul Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve 19 Mayıs spor Salonu bahçesinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonunun çevresi bariyerlerle kapatıldı. Kongreyi izlemek isteyen vatandaşlar güvenlik noktalarındaki X-Ray cihazlarından geçiriliyor ve polis ekipleri tarafından üst araması yapılıyor. Şehir dışından gelen vatandaşların yanında getirdikleri valiz ve çantalar polis ekipleri tarafından detaylı olarak aranıyor. Özel harekat ekipleri de güvenlik noktalarında görev yapıyor. Çalmak ve benzeri maddeler alana alınmıyor. Bomba dedektör köpekleri alanda sürekli arama yapıyor.



SALON BAHÇESİNE DEV EKRAN KURULDU

Diğer yandan, Kongreyi dışarıda izleyecek vatandaşlar için Ankara Spor Salonunun bahçesine dev ekran kuruldu. Dev ekranın bulunduğu çadırda vatandaşlar sloganlar eşliğinde heyecanla kongrenin başlayacağı saati bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'ye yeniden genel başkan olacağı kongre saat 10.00'da başlayacak.

(İlker Turak - Ömer Çetin - İbrahim Berat Yılmaz - Enise Vural / İHA)