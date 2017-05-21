AK Parti 24 Mayıs'ta kapalı grup toplantısı yapacak
AK Parti grubu, 23 Mayıs Salı toplanmayacak. 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı olarak grup toplantısı gerçekleştirilecek.
AK Parti grubu, 23 Mayıs Salı toplanmayacak. 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı olarak grup toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından, AK Parti grubu 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı grup toplantısı yapacak. (Enise Vural / İHA)
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