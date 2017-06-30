AK MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda, partideki yenilenme süreci ve kongre takvimi masaya yatırılacak.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda, partideki yenilenme süreci ve kongre takvimi masaya yatırılacak. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündeminde, AK Parti'nin il ve ilçelerde gerçekleştireceği kongrelerin takvimine ilişkin değerlendirme yapılacak. Kongre sürecini 4 Temmuz'dan itibaren başlatacak olan AK Parti, kongreleri yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.
YENİLENME SÜRECİ MASADA Partideki yenilenme süreci de masaya yatırılacak bir başka gündem maddesi olacak. "Metal yorgunluğu var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki sürece ilişkin izlenecek yol haritasının detaylarını bugünkü toplantıyla oluşturacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise partinin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının il başkanları ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 52 gün sonra il başkanlarına yeniden seslenmiş olacak. (Enise Vural/İHA)
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