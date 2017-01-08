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Ak kadınlar toprağa can verdi
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Ak kadınlar toprağa can verdi

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Karacasu'da ustalarla birlikte tezgahta çömlek yaptı.

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Karacasu'da ustalarla birlikte tezgahta çömlek yaptı.

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı yönetimi, Karacasu'da topraktan çömlek yapan Hüseyin Kocabıyık'ın iş yerini ziyaret etti. Karacasu'nun ünlü toprak ustalarının eşliğinde kollarını sıvayan Kadın Kolları İl Başkanı Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri, topraktan vazo, şamdan ve bardak yaptı.

Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, "Bizler AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak, Karacasu ilçemizde topraktan çömlekler, bardaklar, testiler ve birçok eşyanın yapıldığını duyduk ve bugün toprağa can vermek için kollarımızı sıvadık. Bilimsel olarak kil dediğimiz toprağı çok özel ve yüksek oranda demir oksit içeriyor. Bence bizler bu cevherin kıymetini bilmeliyiz. İşin ustası Hüseyin Kocabıyık beyefendi bizlere nasıl yapacağımız konusunda yardımcı oldu. İnsan bu işi yaparken aynı zamanda stres atıyor olmalı. Gerçekten çok keyifli dakikalar geçirdik. Eskilerden bu günümüze kadar gelen toprak kap geleneğimizi devam ettiren, küçücük yerde kocaman işler yapan bu insanları kutluyorum" dedi.
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