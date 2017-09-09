09.09.2017 19:54 Ailesini katleden özel güvenlik görevlisi tutuklandı

Muş'ta ailesinden 5 kişiyi katleden ve ihbarla yakalanan özel güvenlik görevlisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muş'ta ailesinden 5 kişiyi katleden ve ihbarla yakalanan özel güvenlik görevlisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş'ta iki gün önce oğlu, eşi ve üç akrabasını öldürdükten sonra kayıplara karışan ve bugün yakalanan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Muş Adliyesi'ne getirildi. Burada nöbetçi savcıya yaklaşık 3 saat ifade veren Aykan, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Nejdet Armağan / İHA)

