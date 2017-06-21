Ailesi otopsi yapılmasını istemedi

ABD'li Otto Warmbier'in ailesi oğullarına otopsi yapılmasını istemedi.

ABD'li Otto Warmbier'in ailesi oğullarına otopsi yapılmasını istemedi.

Kuzey Kore'de serbest bırakılmasının ardından hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in ailesi, oğullarına otopsi yapılmasını reddetti. Otto Warmbier, Kuzey Kore ziyaretinde kaldığı otelde propaganda afişini çalmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemede 15 yıl hapis cezası almıştı. Hapse girdikten kısa bir süre sonra komaya giren Warmbier'ın, gıda zehirlenmesi geçirdikten sonra hastalandığı ve aldığı uyku hapları sonrası komaya girdiği iddia edilmişti. ABD'li doktorlar ise 23 yaşındaki Warmbier'de ciddi bir beyin hasarı olduğunu açıklamıştı.

