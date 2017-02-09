09.02.2017 11:41 Aileler adliye önünde birbirine girdi: 6 yaralı

Adıyaman Adliyesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren iki ailenin kavgasında 6 kişi yaralandı. Adıyaman Adliyesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren iki ailenin kavgasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaca ve Çalgan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Adıyaman Adliyesinde tartışma yaşandı. Tartışan aileler adliye bahçesinde kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi 3 metrelik duvardan aşağı atıldı. Adliye polislerinin güçlükle müdahale ettiği kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Polisler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Kavgada 6 kişi yaralanırken 6 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

