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Aileler adliye önünde birbirine girdi: 6 yaralı
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Aileler adliye önünde birbirine girdi: 6 yaralı

Adıyaman Adliyesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren iki ailenin kavgasında 6 kişi yaralandı.

Adıyaman Adliyesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren iki ailenin kavgasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaca ve Çalgan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Adıyaman Adliyesinde tartışma yaşandı. Tartışan aileler adliye bahçesinde kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi 3 metrelik duvardan aşağı atıldı. Adliye polislerinin güçlükle müdahale ettiği kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Polisler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Kavgada 6 kişi yaralanırken 6 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Cihan Kizir/İHA)
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