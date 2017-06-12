Aile sağlık merkezinin bilgisayarlarını çaldılar

Antalya'da aile sağlığı merkezinden 2 adet hasta kayıt bilgisayarı çalındı. Kısa süreli gecikmenin ardından hastalara tedavi verilmeye devam edildi.

Antalya'da aile sağlığı merkezinden 2 adet hasta kayıt bilgisayarı çalındı. Kısa süreli gecikmenin ardından hastalara tedavi verilmeye devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan 30 Nolu M.İhsan Oğul Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. Sabah merkeze gelen görevli pencerenin açıldığını ve 2 bilgisayarın çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık merkezinin penceresini tornavidayla açan hırsız veya hırsızların iki bilgisayarı bu şekilde çaldıklarını belirledi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaların kayıtlarının yapıldığı bilgisayarların çalınması nedeniyle, merkeze gelen hastalar kısa süre beklemek zorunda kaldı. Doktorların temin ettiği iki bilgisayar ile hastaların kayıtları yapılarak, tedavi hizmeti verilmeye devam edildi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)