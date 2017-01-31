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Aile Sağlık Merkezini soyan hırsızlar kamerada
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Aile Sağlık Merkezini soyan hırsızlar kamerada

Bayrampaşa Aile Sağlık Merkezine giren hırsızlar, hasta kayıt sisteminin kayıtlı olduğu bilgisayarları çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygun sırasında bir hırsızın sokağın ortasına tuvaletini yapması da yansıdı.

Bayrampaşa Aile Sağlık Merkezine giren hırsızlar, hasta kayıt sisteminin kayıtlı olduğu bilgisayarları çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygun sırasında bir hırsızın sokağın ortasına tuvaletini yapması da yansıdı.
Bayrampaşa Aile Sağlık Merkezi, önceki gece 4 kişi oldukları görülen hırsızlık çetesi tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda zanlılardan iki kişinin önceden gelip keşif yaptığı görülüyor. Daha sonra zanlılardan biri camı kırarak içeri girerken diğer 3 zanlı ise çevre kontrolünü sağlıyor. Bu sırada bir zanlının kamera açısına gelerek iki kez tuvalet ihtiyacını karşılaması dikkat çekiyor. Sağlık merkezine giren zanlı, kilitli kapıları kırarak tek tek odalara giriyor. Zanlı, yaklaşık bir saat süren uğraşın sonunda içerideki 6 bilgisayarı alarak girdiği camdan geri çıkıyor. 4 zanlı çaldıkları bilgisayarlarla olay yerinden uzaklaşıyor.
Yaşanan hırsızlık olayı Bayrampaşa Sağlık Merkezi çalışanlarını ve hastalarını zor durumda bıraktı. Hırsızlar, hasta kayıt sisteminin kayıtlı olduğu bilgisayarları çalınca muayene için gelen hastalar, tedavi olamadan geri dönmek zorunda kaldı. Sistemi henüz kuramayan sağlık merkezi, ilaç yazamadığı için tedavi için gelen vatandaşları geri gönderiyor.

"HEM HASTALAR HEM BİZ MAĞDUR OLDUK"
Hırsızlık olayını sabah merkeze geldiğinde fark ettiğini belirten Bayrampaşa Aile Sağlığı Merkezi Tıp Teknisyeni Azat Taş, "Sabah 7 gibi Sağlık Merkezi'ni açmak için geldim. Kapıyı açtım, tabi sabah dalgınlığı olduğu için bir şeyin farkına varamadım. Doktor hanımın odasına kadar geldim. Kapıda kırık izi olduğunu gördüm. Hemen polisi aradım. Sonra odaları dolaştım. Bütün odaların kapılarını tek tek kırmışlar. Benim danışma masamdaki bilgisayarı dahi çalmışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Sonra polis geldi. Parmak izi aldı. Bu süre zarfında hastalarımıza hizmet veremedik. Hem hastalarımız hem de biz mağdur olduk" diye konuştu.

"6 LAPTOP ÇALMIŞLAR"
Merkezde halen hizmet veremediklerini de sözlerine ekleyen Taş, "Yeni bilgisayarın alımı, kurulumu, hasta bilgilerinin yeniden yüklenmesi ve programların güncellenmesi maalesef oldukça zaman alıyor. Hizmeti yarım yamalak devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim bilgisayarım da dahil 6 tane laptop çalınmış. Bu tek kişilik bir hırsızlık olayı değil. Dışarıda iki gözlemci var, biride içeri girip tek tek bütün odaları açıp hepsini alıyor. Ben böyle birşeyle ilk defa karşılaştım. O kadar pişkinler ki gidip eczanenin önünde de büyük abdestini bile alabiliyor" dedi.
(Mehmet Altunışık / İHA)


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