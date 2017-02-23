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Aile kararıyla öldürülmüş
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Aile kararıyla öldürülmüş

Konya'da 14 yıl önce kemerle boğularak öldürüldükten sonra yol kenarına atılan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının ailesinin kararıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete ilişkin kadının 3 akrabası tutuklandı.

Konya'da 14 yıl önce kemerle boğularak öldürüldükten sonra yol kenarına atılan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının ailesinin kararıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete ilişkin kadının 3 akrabası tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Çumra ilçesinde savcılığa giden bir kişi, 2003 yılından beri akrabası Ümmü Şimşek'ten haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolduğu tarihte 27 yaşında olan Ümmü Şimşek'le ilgili kayıp başvurusu üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ümmü Şimşek'in kaybolduğu tarihte Konya-Beyşehir karayolu üzerinde yol kenarında cesedi bulunan bir kadının kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlendi. Cesedi bulunan kadının olay yeri fotoğraflarından da yola çıkan Cinayet Büro ekipleri, fotoğrafın kayıp başvurusu yapılan Şimşek'e ait olduğunu tespit etti.

KELİME-İ ŞAHADET GETİRMİŞ
Polis ekipleri, 14 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Ümmü Şimşek hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapmayan ailesi üzerinde şüphelerini yoğunlaştırdı. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ümmü Şimşek'in ağabeyi Z.Ş, (49), ablaları H.Ş. (41), R.Ş. (55) ile yeğenleri İ.Ş. (38) ve T.Ş. (34), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin Ümmü Şimşek'in eşinin 2003 yılında hapse girdiğini ve başka biriyle ilişkisi olduğu için önce evde darp ettiklerini, daha sonra da arabalarında kemerle boğarak yol kenarına attıklarını söyledikleri öne sürdü. Şüpheliler, sorgularında Ümmü Şimşek'in öldürüleceğini anladığını ve kelime-i şehadet getirdiğini iddia etti. Ayrıca şüphelilerden Ümmü Şimşek'in kamyon şoförü olan yeğeni İ.Ş.'nin polisteki ifadesinde, "Her yola gittiğimde halam gözümün önüne geliyor" dediği ileri sürüldü.

3 YAŞINDAKİ KIZINI DA ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞLER
Olay gerçekleştikten sonra eve gelen şüphelilere, olaydan bir süre sonra hayatını kaybeden Ümmü Şimşek'in annesinin o zaman 3 yaşında olan kız torununu da öldürmelerini söylediği iddia edildi. Şüphelilerin Ümmü Şimşek'in 3 yaşındaki kızını öldürmedikleri, dedesinin evinin önüne bıraktıkları öğrenildi.
Olaydan 14 yıl sonra gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ümmü Şimşek'in ablası R.Ş. ve yeğenleri T.Ş. ve İ.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.S. ve Z.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Mustafa Beşer-Uğur Sarı/İHA)

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