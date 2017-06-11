Aile içerideyken duvar bir anda çöktü

Eskişehir'de bir evin duvarı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile büyük panik yaşadı.
Eskişehir'de bir evin duvarı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile büyük panik yaşadı. Alınan bilgiye göre, Sazova Mahallesi Kaptanlar Sokak'ta bulunan tek katlı bir evin duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sırasında evde bulunan 5 kişilik aile büyük panik yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri evi tahliye ederek aileyi daha güvenli bir yere aldı. Evin duvarının çöküş nedeninin yapılacak incelemeler sonrasında belli olacağı öğrenildi. (Aydın Sarıoğlu / İHA)
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