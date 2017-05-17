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Aile boyu eskort sitesi kurmuşlar
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Aile boyu eskort sitesi kurmuşlar

Eskort sitelerini takibe alan polis, 4 ilde yapılan operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Çete liderinin bilgisayar merakı ile önce hacker olduğu ardından internet siteleri açtığı, son olarak da eskort sitesi kurarak siteyi eşi, kardeşi, baldızı ve kayınvadilesi ile yönettiği ortaya çıktı.

Eskort sitelerini takibe alan polis, 4 ilde yapılan operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Çete liderinin bilgisayar merakı ile önce hacker olduğu ardından internet siteleri açtığı, son olarak da eskort sitesi kurarak siteyi eşi, kardeşi, baldızı ve kayınvadilesi ile yönettiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucu, internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Adana ve Samsun merkezli kurulan eskort sitelerinin, ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu kardeşi Özgür A., nikahsız yaşadığı eşi Kader A., baldızı Gül Ö., üvey annesi M.A, kayınvailedisi A.B.A., ile akrabaları A.Y.,K.A. M.H'nin de destek sağladığı belirlendi.
Adana ve Samsun'da tespit edilen şüphelilerin Türkiye genelinde çeşitli isimlerde 30 eskort sitesi kurdukları, burada 500'e yakın fuhuş yapmak isteyen kadının fotoğrafları ve bilgilerini paylaştıkları belirlendi. Yapılan araştırmada, internet sitesi yöneticilerinin, eskort sitesinde yer almak isteyen kadınlara süresine göre 'haftalık, aylık abonelik' açtığı, ayrıca eskort sitesinin üst kısımlarında yer almak isteyenlere de 'gold üyelik' verdiği tespit edildi.

"EN BÜYÜK HAYALİM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAKTI"
Şebekeye yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, ortak operasyon düzenlendi. Adana merkezli düzenlenen operasyonlarda kurdukları suç örgütü ile eskort internet sitesi üzerinden fuhşa aracılık eden ve örgüte destek sağlayan, aralarında suç örgütü lideri kardeşlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Adana ayağında ifadesi alınan 26 kişi savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Sitenin yöneticisi ile birlikte 12 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sitenin yöneticisi Özgür A., ifadesinde en büyük hayalinin bilgisayar mühendisi olmak olduğunu ancak maddi sıkıntılar yüzünden okuyamadığını belirterek, "Okuyamadığım için bilgisayar mühendisi olamadım. Bu nedenle kendimi geliştirdim. Hırs yapıp bir hacker kadar bilgisayar yazılım ve programlarını öğrendim. Önce haber sitesi yaparak işe başladım. Sonra eroin bağımlısı olunca para yetmemeye başladı. Ben de porno site yapmaya başladım. Ondan gelen para da yetmeyince bu kez bu eskort sitesini kurdum. Bu işe girdikten sonra sonra aylık kazancım 100 bin lira oldu" dediği öğrenildi.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)

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