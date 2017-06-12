AİHM'den KHK ile atılan öğretmenler için flaş karar!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile KHK ile meslekten atılanlar kötü haberler var. AİHM yapılan başvuruya verdiği son dakika kararla OHAL komisyonunu adres gösterdi.

Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunan ve KHK ile meslekten atılan bir öğretmenin başvurusu üzerine geldi. Başvuruyu yapan ise Erzurum'da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal oldu. 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan Gökhan Köksal, Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırıldı.

AİHM KARARI

AİHM oy birliği ile aldığı kararda, Gökhan Köksal'ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi. AİHM'den yapılan açıklamada "OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurun" ifadesine yer verildi.

BÜTÜN ÖĞRETMENLER İÇİN EMSAL OLDU

Karar, mahkeme gündemindeki yaklaşık 20 bin başvuru için emsal temsil ediyor.