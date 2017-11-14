AİHM'den FETÖ'cülere şok!

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasından mesleklerinden ihraç edilenler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı. AİHM, sayısı 25 bini bulan bu başvuruları OHAL Komisyonu işaret ederek reddetti.

DAHA ÖNCE DE 12 BİN 600 BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi temmuz ayında da, Türkiye'den yapılan 12 bin 600 başvurunun düşürülmesine karar vermişti. Karara gerekçe olarak da OHAL komisyonu gösterilmişti.

Adalet Bakanlığı bu gelişme üzerine şu açıklamayı yapmıştı: "AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31/05/2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24.600 iken, 30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000'e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir.