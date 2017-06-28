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Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi
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Ahmet Zeki Üçok: Darbe tehlikesi geçmedi

Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'cü vatan hainlerinin fırsat kolladığına vurgu yaparak 'Dikkatli olmalıyız' dedi.

FETÖ gerçeğini gören ilk isimlerden Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok, Türkiye gazetesi'nden Ebru Karatosun'a verdiği röportajda, konuyla ilgili özetle şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ, TEK BAŞINA BİR MÜCADELE BAŞLATTI"

"İstihbarat örgütlerince büyütülen FETÖ'nün güçlü destekçileri var. Mücadele hiç kolay değil. Cumhurbaşkanımız adeta tek başına bir mücadele başlattı. Bugün gelinen noktada FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin en önemli kişisi Cumhurbaşkanı'dır."

"ORTAM OLUŞURSA RAHATLIKLA DARBE YAPARLAR"

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci alınır. 2006-2015 yılları arasında bu öğrencilerin yüzde 80'i, soruları çalarak askeri okullara girdi. Yani, 10 yılda 40 bin FETÖ'cü orduya sızdı. 30 senede her yıl sadece bin öğrenci girdiğini göz önüne alırsak, TSK'da 60-70 bin FETÖ üyesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunların 7-8 bini ihraç edildi. Hala 50 bin kadar FETö'cü var. Bunlar, ortam oluşursa rahatlıkla darbe yapacak güçteler."

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