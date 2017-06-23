Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi

FETÖ'nün medya ayağına yönelik açılan davada 5 gündür savunma yapan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da arasında olduğu 6 tutuklu sanık hakkında karar çıktı.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın da arasında olduğu tüm tutuklu sanıkların kaçma şüphesi olması, tutuklama tedbirinin yerinde olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına Ahmet Altan ve Mehmet Altan kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Nazlı Ilıcak ise duruşma salonun da hazır bulundu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Pazartesi günü başlayan sanık savunması ve taleplerinin alındığı duruşmada mahkeme bugün ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek hakkındaki tahliye talebini reddetti.

Ret kararına ilişkin gerekçe olarak ise, kuvvetli suç şüphesi, delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kaçma şüphesi gösterildi.

NURETTİN VEREN DİNLENECEK

Mahkeme ayrıca gizli tanık Söğüt ile Fetullah Gülen'in bir dönem sağ kolu olarak bilinen Yeni Akit yazarı Nurettin Veren'in bir daha ki duruşmada dinlenilmesine karar verdi.

Davada tutuklu sanıklar olmasını dikkate alan mahkeme Veren için, “Davetiye yerine geçmek üzere zorla getirilme” yazılmasına da karar verdi.