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Ahmet Türk tahliye edildi mi işte karar!
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Ahmet Türk tahliye edildi mi işte karar!

Mardin Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için karar çıktı. Sağlık sorunu yaşayan Türk'ün tahliyesine karar verildi.

Teröre destek vermek suçundan tutuklu bulunan Mardin eski belediye başkanı Ahmet Türk tahliye edildi.

Tutuklu bulunan Ahmet Türk'ün tahliye haberini Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak duyurdu.

Mardin eski belediye başkanı Ahmet Türk'le ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanması konusunda yapılan başvurular sonucunda Türk'le ilgili sağlık durumunun tespit edilmesi süreci başlatılmıştı.

6 AYDA BİR TIBBİ KONTROL YAPILMALI

Türk'le ilgili son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın hazırladığı rapor Elazığ'a yollandı. Raporda, “Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır” şeklinde bir yorum yapılmıştı.
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