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Ahmet Türk: Kürt halkı ile Türk halkı kardeştir
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Ahmet Türk: Kürt halkı ile Türk halkı kardeştir

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürt halkı ile Türk halkının kardeş olduğunu söyledi.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürt halkı ile Türk halkının kardeş olduğunu söyledi.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 Şubat günü tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü milletvekilleri, sanat ve siyaset camiasının önemli isimleri ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan ve 24 Kasım 2016'da tutuklanıp, 3 Şubat'ta tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Sanatçı Zilfi Livaneli, siyaset camiasından Tarhan Erdem, Ziya Halis, Süleyman Çelebi, Akın Birdal, Servet Demir, Gülhan Erkut, Cengiz Güneş, Yasemin Dorman, A. Haydar Kanco, Naciye Kanco, Hasip Kaplan, Sebahat Kaplan, Gülseren Onanç, Emine Uşaklıgil, Nazar Bengün, Özgen Nevra, Fikret Ünlü, Hüsnü Okçuoğlu ve bazı milletvekilleri Derik'in Atkı köyünde olan konağında Ahmet Türk'ü ziyaret etti.
Ziyarete gene sanatçı Zülfü Livaneli, Türkiye'nin en saygın insanlardan birisi olan Ahmet Türk'e geçmiş olsun demek için İstanbul'dan buraya diyalog gurubu ile beraber geldiklerini söyledi. Livaneli, "Ahmet Türk'ün saygın kişiliğinin de ötesinde. Yıllardan beri Türkiye'de barışın, yumuşak konuşmanın, siyasi nezaketin simgesi olmuştur. 6 dönem parlamentoda hizmet vermiştir, parti genel başkanlığı yapmış, büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştır. Türk, barışın simgesi haline gelmiştir. Son olarak hapishaneye giriş ve çıkışındaki tutumlu davranışları ve özellikle topluma verdiği mesajlar özellikle saygı, taktir ve Türkiye'nin her kesiminden taktir topladı. O yüzden Ahmet Türk ismi Türkiye'de hepimizin özlediğimiz barış için çok önemli bir isimdir. Barışın zamanı olmaz, barış için geç kalındı denmez. Barış kan akmaya devam ediyorsa orada barış acilen ele alınmalıdır" dedi.
Eski Bakan Tarhan Erdem de Ahmet Türk'ü hep birlikte ziyaret etmek istediklerini söyledi. Erdem, "Bu ziyaretin Ahmet Türk'ün kişiliği ile ilgili kısmı var. Bir de Türkiye'nin genel durumu ile ilgisi var. Parlamentomuzun çok önemli bir kesimi tutuklanmıştır, dava altındadır. Aynı zamanda bir kısmı da tehdit altındadır" diye konuştu.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, misafirlerinin gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türk, "Halklarımız arasında köprüleri yıkmak isteyenler, bugün bu köprüleri tamir etmek için vicdan sahibi, demokrat insanların bu ülkede seslerini gür bir şekilde duyurduklarını görüyoruz. Bu aslında sadece şahsımla ilgili değil, Türkiye'nin halklarının, kardeşliğin temel alan bunu gerçekten bir kardeşlik duygusuyla ve ortaklaşmayı esas alan bir mantıkla yaklaşan insanlarımızın, dostlarımızın olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ben buna inanıyorum ki, Kürt halkı, Türk halkı bir birine düşman değildir. Bizim görevimiz işte bu güveni tesis etmek, bunu sağlamak ve demokratik ortak bir gelecekte birlikte yaşamayı esas alan bir mantıkla bunları çözmektir. Evet cezaevinden çıktım. Ama yüreğimin bir parçası cezaevinde. Eş genel başkanlarımız cezaevinde, milletvekillerimiz cezaevinde, yine toplumun vicdanı olan Cumhuriyet Gazetesi'nin ve diğer basın mensuplarının birçoğu cezaevinde. Yine 80'e yakın kayyum atanan belediye başkanlarımız cezaevinde. Dostlarımızın, bugün diyalog gurubunun çabalarını ve çalışmalarını görüyoruz. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
(İslam Akış - Neriman Çelebi / İHA)
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