Ahmet Türk: Cezaevinde kötü muamele görmedim!

Elazığ Cezaevi'nden çıktıktan sonra Mardin'deki evine gelen Ahmet Türk, cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

"KÖTÜ MUAMELE OLMADI"

"Cezaevinde şahsıma yönelik bir kötü muamele olmadı" diyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bazı kısıtlamalar vardı. Özellikle Silivri'de iken Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlar üzerinde kısıtlamaların uygulandığını gözledik. Yine HDP'li milletvekili arkadaşlarımız üzerinde de kısıtlamalar vardı. Onlar tek başlarına kalıyorlardı. Ben yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yanımda bir kişi ile birlikte kalıyordum ama onlar tek başlarına kalıyorlardı.

"YERDE KAR VARDI, KAYIP DÜŞMEMEM İÇİN KOLUMA GİRİYORLARDI"

Elazığ'da ise dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı."