10.01.2017 13:38 Ahmet Tan: Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, demokratik bir ülkenin vazgeçilmezinin bağımsız basın olduğunu vurguladı. AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, demokratik bir ülkenin vazgeçilmezinin bağımsız basın olduğunu vurguladı.



Tan, yaptığı açıklamada, "İletişim dünyasının temel taşlarından ve demokratik sistemin vazgeçilmez bir unsuru olan Gazetecilik, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında en önemli rolü oynamaktadır. Basın bireyin haber alma hakkını sağlar ve toplumun isteklerini dile getirerek kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapar.Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de özgür basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve ahlak kurallarına uyan bir medya toplumsal kalkınma ve gelişmede önemli pay sahibidir. Ülke olarak içerisinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu doğrultuda doğru ve tarafsız habercilik anlayışı daha fazla önem arz etmektedir. Bu hassas süreçte basın mensuplarımız birlik ve beraberliğimizin korunmasına en önemli katkıyı sağlayacaktır.Günün her saati, zor şartlar altında haber peşinde koşarak kamuoyunun aydınlatılmasını sağlayan, meslek etiğine uyarak, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarınızda başarıları dilerim" diye konuştu. (MA-EFE)

