30.12.2016 20:44 Ahmet Şık tutuklandı

Gazeteci Ahmet Şık sevk edildiği mahkemece 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı. Gazeteci Ahmet Şık sevk edildiği mahkemece "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Şık, dün gözaltına alınmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Ahmet Şık, savcılık sorgusunun ardından hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğunu öne sürerek, Şık'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.



FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇU

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Ahmet Şık, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Hakimlik tutuklama gerekçesinde, "PKK ve FETÖ/PDY silahı terör örgütlerinin propagandası niteliğindeki açıklamalarının iki örgütün birbirinden farklı olması nedeni ile çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiri ile darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki tekil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği, şüphelinin savunmasında da devleti ve devlet yetkililerini suçlayıcı nitelikte açıklamalarına devam ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde" ifadeleri kullanıldı.

Suçun basın yoluyla işlenmiş olmasını ve Şık'ın herhangi bir pişmanlık göstermediğine değinilen kararda, "Sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunmuş olması dikkate alındığında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz geleceği ve tutuklama tedbirinin orantılı olduğu anlaşıldığından tutuklanmasına" ifadeleri kullanıldı.



"SAVCILIKTAKİ KENDİSİNE YÖNELTİLEN SORULARI YANITLAMADI"

Kararın ardından Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay ile destek için adliyede bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu birer basın açıklaması yaptılar.

Karara tepki gösteren Şık'ın avukatı Can Atalay, "Savcılıktaki kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı, 5 yıl önceki söylediklerini söylemekle yetindi" dedi.

Açıklama yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise, "2016 yılı kara bir yıl oldu. Ve şimdi de Ahmet'i de buradan kelepçeli olarak gönderdik cezaevine. 2017 mutlaka daha aydınlık bir yıl olacaktır. Bir avukat olarak şunu söylemeliyim 25 yıl avukatlık yaptım, ama bir şahsın 3 ayrı terör örgütünün propagandasını yapmaktan tutuklandığını ilk defa görüyorum. Onu da bu adliye başardı" ifadelerini kullandı.