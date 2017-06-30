Ahmet Şık'ın anne evinde nöbet

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan gazeteci Ahmet Şık için annesi Fatma Şık'ın evinde adalet nöbeti gerçekleştirildi.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan gazeteci Ahmet Şık için annesi Fatma Şık'ın evinde adalet nöbeti gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşüne, kent merkezi ve ilçelerdeki parklarda eş zamanlı çadır kurarak destek veren CHP'liler, bu akşam ise adalet nöbetini 30 Aralık 2016 tarihinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçuyla tutuklanan gazeteci Ahmet Şık için tuttu. Adalet yazılı şapkalarıyla Liman Mahallesi 22. Sokak'taki Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ın evine gelen Konyaaltı İlçe Başkanı İlhan Buğdaycı ve partililerden oluşan 30 kişi, anne Şık'la sohbet etti, moral verdi.

CHP'nin verdiği bu destekten dolayı memnun olduğunu ifade eden Fatma Şık, "İstediğim tek şey oğlum nezdinde tüm gazetecilere özgürlük. Benim oğlumun üyesi olduğu tek örgüt hakikat ve doğruluktur. Tek istediğim şey adalet" dedi. Şık, adalet yürüyüşüne sağlık sorunlarından dolayı katılamadığını ancak desteklediğini de sözlerine ekledi.

21.00'de başlayan evdeki adalet nöbeti, 23.00 sıralarında ise son buldu.

(Suat Metin/İHA)