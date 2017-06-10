Ahmet Özhan'ın dinleyenleri mest etti

Yenikapı Sahilindeki Ramazan Etkinlik Alanında sahne alan Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenikapı Sahilindeki Ramazan Etkinlik Alanında sahne alan Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe, Yenikapı ve Beyazıt Meydanına kurduğu Ramazan Etkinlik Alanında düzenlediği konserlerle ilahi, Türk Sanat ve Tasavvuf müziğinin güçlü isimlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Yenikapı Sahiline kurulan Ramazan Etkinlik Alanında dün akşam tasavvuf müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan sahne aldı. Teravih Namazı sonrasında başlayan konserde ünlü sanatçı eserleriyle hayranlarını mest etti. Ramazan ayının manevi iklimine uygun birbirinden güzel ilahi ve tasavvuf müziklerini seslendiren Ahmet Özhan, vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı. Yoğun katılımın olduğu konserde vatandaşlar ünlü sanatçıya eşlik ederken bazı vatandaşlar ise konseri telefonlarına kaydetti. Yaklaşık bir saat sahnede kalarak ilahi ve tasavvuf müziği eserlerini seslendiren Ahmet Özhan vatandaşlardan tam not aldı.

Ramazan etkinlik alanlarını gezmek için Afyon'dan geldiğini söyleyen Barış Aşçıoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine yakışan güzel etkinlikler. Keşke diğer illerimizin tamamında böyle etkinlikler yapılsaydı. Ben özellikle Yenikapı ve Sultanahmet etkinlikleri için Afyon'dan gelmiştim. Yarın da Beyazıt Meydanında olacağım. Hem eşim hem ben Ahmet Özhan hayranıyız ve konser süperdi. Konseri seyrederken yaşadığımız duyguları tarif edemiyoruz" dedi.

Her gün farklı bir etkinlik alanını gezdiğini ifade eden Mehmet Gezegen, "Ahmet Özhan benim çocukluğumun sanatçısı. Ben şimdi sadece onu dinlemek için geldim. Vatandaşların Yenikapı etkinlik alanına gelmesini istiyorum. Daha önceki senelere göre bu sene daha güzel olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ve ekibine teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

(Mehmet Başa / İHA)