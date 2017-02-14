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Ahmet Nur Çebi: Mağlubiyetlerden dersler çıkaracağız
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Ahmet Nur Çebi: Mağlubiyetlerden dersler çıkaracağız

Beşiktaş, Kartal Yuvası mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Kartal'da açılan yeni mağaza, siyah-beyazlı ürünlerin satıldığı 81. satış noktası oldu. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde ve kupada alınan iki mağlubiyetin ardından dersler çıkaracaklarını belirterek, 'Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz. Bu 2 maç bize ders verecektir' dedi.

Beşiktaş, Kartal Yuvası mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Kartal'da açılan yeni mağaza, siyah-beyazlı ürünlerin satıldığı 81. satış noktası oldu. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligde ve kupada alınan iki mağlubiyetin ardından dersler çıkaracaklarını belirterek, "Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz. Bu 2 maç bize ders verecektir" dedi.
Kartal Yuvası Mağzaları'nın sayısını gün geçtikçe artıran Beşiktaş, 81. Kartal Yuvası Mağazası'nı Kartal'da açtı. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı taraftarlarının ikinci evlerinin Kartal Yuvası Mağazaları olduğunu belirterek, "Vodafone Arena bizim evimiz. Taraftarlarımızın evi. Kartal Yuvası Mağazaları da taraftarlarımızın ikinci evi. Taraftarlarımızla kucaklaştığımız iki yer var. Sahibine bereket getirsin. Hüseyin Mican'ı da tebrik ediyorum. Çok sayıda Kartal Yuvası kazandırdı kulübümüze. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı ve açılış kurdelesini kesti.

"MART AYINDA AÇILIŞLARIMIZ OLACAK"
Açılışın ardından mağazada gündeme dair açıklamalar yapan Çebi, öncelikle yeni açılan mağazanın ekonomik krize rağmen yapılan yatırımların devamının göstergesi olduğunu söyleyerek, "Katılan herkese teşekkür ederiz. Hüseyin Mican'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 81 mağaza açtık. 2 ya da 3 tane de Mart ayında açacağız. Kartal Yuvaları hem maddi hem de manevi açıdan önemli. Burada yapılan her alışveriş Beşiktaş'ın kasasına giriyor. Bunun yanında, burası Beşiktaş'ın havasının teneffüs edildiği birer yuva. Dolayısıyla bu açıdan da önemi çok büyük. Ekonomik krize rağmen yatırımlarımız devam edecek. Taraftarların yapacağı alışverişe ihtiyacımız var. Lütfen hem stadımıza gelip destek versinler, hem de buradan alışveriş yapsınlar. Şimdiden peşinen hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"YENİLGİLERDEN DERS ÇIKARACAĞIZ"
Fenerbahçe ve Karabükspor karşısında alınan yenilgilerden ders çıkartılması gerektiğini belirten Çebi, "Ligler uzun soluklu. 35-40 maç oynuyorsunuz. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü zamanlar olacaktır. Son 2 hafta bunu yaşadık. Bunlardan da ders çıkartıp, önümüzdeki günlerde nasıl daha başarılı olup kazalara uğramayız diye araştırıp çözeceğiz. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır. Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz. Bu 2 maç bize ders verecektir. Zaman zaman yaşanan performans düşüklüğünün yaşandığı maçlardan ikisi olmuştur. Biz çok etkisi altında kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARGININ EMRİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
Divan Kurulu seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak da sorulan soruyu cevaplayan Çebi, "Divan Kurulu Üyelerimiz'den birkaç tanesi, son seçime itirazda bulundu. Mahkemeye yapılan müracaat sonucunda yargı bu seçimi iptal etmiştir. Bunun neticesinde divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Dolayısıyla hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek, Beşiktaş'ın asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğümüzü önümüze aldık ve o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksinde bir durum söz konusu değildir" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)
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