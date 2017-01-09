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Ahmet Karakoç, Cide Müftülüğüne atandı
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Ahmet Karakoç, Cide Müftülüğüne atandı

Afyonkarahisar'a atanan Cide Müftüsü Adem Yıldız'ın yerine, Ahmet Karakoç görevlendirildi.

Afyonkarahisar'a atanan Cide Müftüsü Adem Yıldız'ın yerine, Ahmet Karakoç görevlendirildi.

2 yıldan beri Cide Müftülüğü görevini sürdüren Adem Yıldız'ın Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine atanmasıyla birlikte yerine, Diyanet İşleri Bakanlığınca Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Müftüsü Ahmet Karakoç görevlendirildi. 9 Ekim 2013 tarihinden beri Günyüzü Müftülüğü görevini sürdürürken Cide'ye atanan Müftü Ahmet Karakoç'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Müftü Adem Yıldız ise, "Bir sefer var. Cide de vakit tamam demeye sayılı zamanlar var. Hakkımızda, Hak katında verilmiş bir karar var. Afyon Çay'da bekleyen hocam ve dava arkadaşlarım var. Bir gün bağrından çıktığım diyarım Cide'ye Allah'ın izni ile döneceğim" dedi.
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