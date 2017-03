Ahmet Gökçek: Hakemlerin eğitimi geliştirilmeli

Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, karşılaşma sonrası hakemlerin sezon boyunca çok hata yaptığını söyleyerek, 'Hakemlerin eğitimlerini geliştirmeliyiz' dedi.

Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, karşılaşma sonrası hakemlerin sezon boyunca çok hata yaptığını söyleyerek, "Hakemlerin eğitimlerini geliştirmeliyiz" dedi.

Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gökçek, Fenerbahçe karşısında iyi bir ortam yakaladıklarını belirterek, "Osmanlıspor bugün belki de yakalayabileceği en iyi ortamı yakaladı Fenerbahçe karşısında ama değerlendiremedi. Uzatmada tartışmalı bir gol oldu. Maalesef hakemimiz görmedi diye düşünüyoruz ama o kadar kişinin görüp de, kendisinin görmemesi, federasyon yöneticisi olarak bana tuhaf geldi. Yine de iyi niyetli düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLAR HER ŞEYİ GÖRÜYOR"

Hakemlerin yaşadığı form düşüklüğü konusunda konuşan Gökçek, "Bu sene hakemlerimizde form olarak düşüş görüyoruz. Geçen sene Kuddusi hoca dönemiyle bu dönemi karşılaştırdığımız zaman ciddi bir fark var. Bu farkı en kısa zamanda kapatmalıyız. Çalışmaların tekrar gözden geçirilip ekiplerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Son haftalara baktığınızda düşenler ve şampiyonluk yarışındakilerin önemli mücadelelerinde çok ciddi hatalar yapılmaya başlandı. Sivil toplum örgütü olarak futbolu ayrı bir yere koyuyoruz. Türkiye'de en sevilen spor. İnsanlar da ister istemez etkileniyor. Taraftara baktığınız zaman da herkes çok akıllı. Taraftarla fanatiklik arasında insanlar somut kararlar verebiliyorlar. Hangi hakemin kötü niyetli, iyi niyetli olduğunun kararını da verebiliyorlar. Federasyon olarak hakemlerimizin eğitimi konusunda daha dikkatli ve daha somut adımlar atmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonraki zamanlarda hakem hatalarını minimuma indirecek çalışmalar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



"MEHMET TOPAL EN SEVDİĞİM OYUNCULARDAN BİRİSİ"

Gol pozisyonunda topu elle düzelttiği iddia edilen Mehmet Topal'la ilgili olarak, "Türkiye'deki en sevdiğim oyunculardan birisi" açıklamasını yapan Ahmet Gökçek, "Saha içi ve dışında duruşunu takdir ettiğim bir isim. Söylediklerine yüzde 100 güvenirim. Olan oldu artık bu maçta. Mesele sadece bu maç için değil. Genel olarak baktığınız zaman bu sene ciddi bir form düşüklüğü var. Bizde maalesef eğitim arşivi yok. Son 10 seneye baktığınız zaman hakemlerimizin nereden nereye geldiğiyle ilgili, hakemleri neyin olumlu, neyin olumsuz etkilediğiyle ilgili olarak bir arşiv yok. Bu arşivi oluşturmamız lazım ve her sene eğitimleri bunun üzerinde oluşturmak gerekiyor. Bu sene ne verdik, ne aldık, daha sonra ne verdik ne aldık gibi bakılmalı. Bu bugüne kadar yapılmamış. Mutlaka yapılması lazım. Her sene aynı seminerlerle hakemlerimizi bir yerlere getiremeyiz. Daha farklı bir eğitim şekli bulmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak ben fikrimi hem yönetimimize hem takımımıza hem de Milli Takımlar Sorumlumuz Fatih Terim'e verdim. İnşallah değerlendirirler. Dediğim gibi bugün Osmanlıspor, yarın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Bugünkü maç hiç önemli değil. Ben elimden geldiğince yönetimle konuşmaya devam edeceğim. İnşallah buna bir çare bulunur" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)