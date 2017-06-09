Ahmet Davutoğlu: Herkes ata dostu

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti.

Alanya'ya dün gece gelen ve öğretmenevinde partililerle sahurda buluşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün cuma namazını kılmak için Bostancıpınarı Caddesinde bulunan Kuyularönü Camii'ne geldi. Namaz çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu alkışlarla karşılandı.



"HERKES ATA DOSTU"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Konya'nın Taşkent ilçesinde doğduğunu fakat Alanya ile bağının olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Ben bildiğiniz gibi Toroslar'da ben Taşkent doğumluyum. Konya ile ne kadar ilişkimiz varsa Alanya ile o kadar ilişkimiz var. Annem tarafı da Alanya kökenli. Babam uzun yıllardır burada çalıştı. Biraz önce camide musafaha yaparken geçen hemen hemen herkes baba, ata dostuydu. Dolayısıyla bir sılah-i rahim gibi Ramazan'da Antalya'daki Konyalı hemşehrilerimiz bir iftar için davet etmişlerdi. Antalya'ya iftara geçmeden önce sahuru Alanya'da geçirdik. İlçe başkanımızla bütün teşkilatla güzel bir iftar yaptık" dedi.



"ALANYA'DA İL VASFI VAR"

Cuma namazını Alanyalılarla beraber kıldıklarını ifade eden Davutoğlu, "Alanya, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden ama il vasfı itibariyle de bütün özellikleri taşıyan bir ilçe. Alanya'ya devlet üniversitesinin açılması, özellikle Toroslar'dan Alanya'ya inen yolun açılmasını, hem dışişleri bakanlığım hem de başbakanlığım döneminde yakından takip etmiştim. Bugün bir taraftan da arkadaşlardan projelerle ilgili ilerlemeler konusunda da bilgi aldım. Biz bu dağların, toprakların çocuğuyuz. Alanya, Türkiye'nin yüz akı. Turizme verdiği desteği, buraya gelen herkes Alanya'nın misafirperverliğini bilir. Alaiye, Selçuklu devletinin kalesidir. Bir anlamda denize açılan kapısıdır. Bu anlamda Konya ile Antalya, Taşkent ile Alanya arasında biz hiçbir zaman fark gözetmedik. Bugün burada gördüğüm hemşehrilik muhabbetinden, herkesin gösterdiği yakın kardeşlikten, dostluktan da tekrar mutlu oldum" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu konuşmanın ardından Antalya'ya doğru yola çıktı.

(Erdal Anak / İHA)