09.02.2017 10:01 Ahmet Çubukçu ve Ersun Yanal'dan anlamlı ziyaret

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun Yanal, şehir girişlerinde uygulama görevi yapan polis ve jandarma ekiplerini gece görevleri başında ziyaret ederek moral verdi. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun Yanal, şehir girişlerinde uygulama görevi yapan polis ve jandarma ekiplerini gece görevleri başında ziyaret ederek moral verdi.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukcu ve Teknik Direktör Ersun Yanal, şehir giriş ve çıkışlarında uygulama görevi yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Soğuk havada görevlerini yerine getirerek şehrin güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine teşekkür eden Çubukçu ve Yanal, ikramda bulundu.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ziyaretinden oldukça memnun kalan güvenlik güçleri, ziyaretin anısına fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştılar.

(Gökmen Şahin/İHA)

