13.01.2017 15:50 Ahmet Çalık: Hayallerimi süsleyen kulübe geldim

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, hayal ettiği kulübe geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, 'Hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum' dedi. Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, hayal ettiği kulübe geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Ahmet Çalık, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bu transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren genç stoper, hayal ettiği kulüpte forma giyeceği için de heyecanlı olduğunu ifade etti.



"GALATASARAY ADININ OLDUĞU HER YERDE ŞAMPİYONLUKLAR VARDIR"

Adaptasyon sürecini atlatıp bir an önce elinden geleni yapmak istediğini belirten Ahmet Çalık, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" diye konuştu.



"BİRAZ UZUN SÜRDÜ AMA MUTLU SONA ULAŞTIK"

Transfer süreci ile ilgili konuşan Ahmet Çalık, sözlerine şöyle devam etti: "Evde oturuyordum. Söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Menajerim aradı, 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum."



"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"

Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini de sözlerine ekleyen Çalık, "Çok sabırsızım bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



