15.01.2017 20:05 Ahmet Çakar: De Souza'ya yapılan net penaltı verilmedi

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Adanaspor maçının 17. dakikasında Josef de Souza'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu belirterek, maçın hakemine tepki gösterdi. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Adanaspor maçının 17. dakikasında Josef de Souza'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu belirterek, maçın hakemine tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Adanaspor ile karşılaşırken, karşılaşmanın 17. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ceza sahası içerisinde önünde kalan topu kontrol etmek isteyen Fenerbahçeli Josef de Souza, bir anda yerde kaldı. Pozisyon üzerine sarı-lacivertli futbolcular ve taraftarlar penaltı bekledi ancak maçın hakemi Serkan Çınar oyunu devam ettirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalı pozisyonu değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar da, "De Souza ya yapılan net penaltı verilmedi. Bu iş böyle gitmez" diyerek, hakeme tepki gösterdi.



