Ahmet Altan savunmasını tamamladı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davada savunma yapan Gazeteci Ahmet Altan, 'Balyoz darbe haberlerini kendim yayınladım. Ergenekon'un varlığına kesinkes inanıyorum' dedi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davada savunma yapan Gazeteci Ahmet Altan, "Balyoz darbe haberlerini kendim yayınladım. Ergenekon'un varlığına kesinkes inanıyorum" dedi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek cezaevinden getirilirken tutuklu sanık Ahmet Altan ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Savunmaları tamamlanan tutuklu sanıklar Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşengül duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme başkanı, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Altan'a iddianamedeki Altan'a yönelik suçlamaları okudu.

İfadesine, hakkında hazırlanan iddianameyi eleştirerek başlayan sanık Altan, "Biz darbeyi yönlendirdiği iddia edilen adamları tanıyormuşuz. Birini tanımak nasıl bir suç kanıtı olarak kabul edilebilir? Soruşturma aşamasında Ahmet Keleş adlı bir kişi tanık olarak dinlenmiş ve bu kişi ifadesinde 'Gezi olaylarının bir komplo olduğunu ve Taraf gazetesi yazarı Ahmet Altan'ın yazıları okunduğunda bunun daha net anlaşılacağını' söylüyor. Gezi olayları sırasında ben Taraf Gazetesi'nden çoktan ayrılmıştım. Ekrem Dumanlı ile bir ahbaplığım vardır. Ekrem ile telefonda konuştuğumda ben Taraf Gazetesi Genel Yayın Müdürüydüm, Ekrem Zaman Gazetesinin Genel Yayın Müdürüydü" dedi.

"Balyoz darbe haberlerinin yayınlanmasının sorumluluğu bana aittir"

Balyoz darbe haberlerini kendisinin yayınladığını belirten Ahmet Altan, "O haberlerin yayınlanmasının tek sorumluluğu bana aittir. O gazetenin genel yayın müdürü bendim, benden başka kimse o haberlerin yayınlanmasına karar veremezdi. 2010 yılında Mehmet Baransu gelip bir darbe hazırlığının yapılmış olduğunu söyledi. Belgesi olup olmadığını sordum. Var olduğunu söyledi. 'Belgesi varsa getir bakalım' dedim. Birkaç gün sonra bu konuşma kayıtlarını ve içinde yazılı belgelerin bulunduğu CD'leri getirdi. Evrakları inceledik ve doğru olduğuna kanaat getirerek yayımladık. Olay bu" ifadelerini kullandı.

"Ergenekon'un varlığına kesinkes inanıyorum" diyen Ahmet Altan, "Ergenekon dediğimiz devletin içine yerleşmiş suç çeteleri. Ben bu çetelerin ortaya çıkarılmasını kesinlikle destekliyordum. Bugün de destekliyorum. Benim Can Erzincan Tv'deki Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın ev sahipliğini üstlendiği programa katılmamın iki nedeni vardı. Biri yeni yayımlanan 'Ölmek Kolaydır Sevmekten' adlı son romanım, diğeri programdan 1,5 ay sonra yargılanacağım Balyoz davasıydı. O gün programda söylediklerimi düşünüyorum. Düşüncelerimde en küçük bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından sanık avukatlarının beyanları alınacak.

(Başak Akbulut/İHA)